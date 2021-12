Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Όμικρον – Παυλάκης: Το τσουνάμι τώρα αρχίζει...

«Εάν το τσουνάμι κορυφωθεί στα μέσα Ιανουαρίου δεν είναι σοφό να ανοίξουν τα σχολεία», τόνισε ο ιατρός ερευνητής.

Για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για όλους μίλησε ο γιατρός- ερευνητής στις ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης, επισημαίνοντας ότι η μετάλλαξη Όμικρον θα σαρώσει τους ανεμβολίαστους.

«Το τσουνάμι τώρα αρχίζει. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα», τόνισε ο κ. Παυλάκης, χαρακτηρίζοντας τοξικό να λέμε ότι τελειώνει η πανδημία. Όπως ανέφερε ακόμα και όσοι έχουν νοσήσει μπορεί να ξανακολλήσουν.

Για το τι πρέπει να κάνουμε ο κ. Παυλάκης είπε ότι χρειάζεται μαζικός εμβολιασμός και υποχρεωτικός για να σταματήσει η πανδημία. «Αναγκαία τα εμβόλια και πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά», σημείωσε και πρόσθεσε ότι πρέπει να παρθούν μέτρα

Η Δέλτα και η Όμικρον δεν σταματάει παρά μόνο με σταμάτημα των ανθρώπινων επαφών, είπε και συμπλήρωσε αναφερόμενος στα πάρτι λόγω των εορτών ότι όσο λιγότερες επαφές, τόσο το καλύτερα.

Κατά τον κ. Παυλάκη η χώρα μας θα μπορούσε να αποφύγει το τσουνάμι, εάν είχαμε πάρει μέτρα από το φθινόπωρο. Όσο πιο νωρίς παίρνονται τα μέτρα, τόσο πιο ήπια είναι όπως συμβαίνει με τις πυρκαγιές, συμπλήρωσε.

«Προσπαθούμε να σβήσουμε τη φωτιά με νεροπίστολο έχοντας απέναντι τον ιό με πολυβόλο. Τα μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα της απειλής». Και συνέχισε, «Εάν το τσουνάμι κορυφωθεί στα μέσα Ιανουαρίου δεν είναι σοφό να ανοίξουν τα σχολεία»

Έκρουσε παράλληλα το καμπανάκι ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, επισημαίνοντας πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα και σηματοδοτούν ότι κάτι δεν πάει καλά.

