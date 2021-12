Life

Κορονοϊός - Μενιδιάτης στο “Πρωινό”: στα κέντρα δεν τηρούνται τα μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο τραγουδιστής και ο συνάδελφος του Γιάννης Καψάλης για τα νέα μέτρα που αφορούν την εστίαση και την διασκέδαση, που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

«Είμαι από τους τυχερούς που δεν έχω κολλήσει κορονοϊό» είπε στη εκπομπή «Το Πρωινό» ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Ερωτηθείς για τα νέα μέτρα στην εστίαση και στην διασκέδαση, λόγω του κορονοϊού και της μετάλλαξης Όμικρον, είπε πως «είναι μεγάλο πλήγμα, σχεδόν καταστροφή για όλους μας: για τις επιχειρήσεις, για τα παιδιά που παίρνουν μεροκάματο, τους σερβιτόρους, τους βοηθούς, τους ανθρώπους που δουλεύουν στο πάρκινγκ που περίμεναν να πάρουν κάτι παραπάνω αυτές τις ημέρες. Πλήγμα είναι και για τις επιχειρήσεις που είχαν κάνει προμήθειες και προετοιμασίες για αυτές τις ημέρες».

«Αυτό που μας ενόχλησε είναι ότι ανακοινώθηκαν άλλα μέτρα την Δευτέρα, που θα μας άφηναν να δουλέψουμε και την Πρωτοχρονιά, ενώ την Τετάρτη είχαμε άλλα μέτρα», συμπλήρωσε ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Όπως παραδέχθηκε ο Χρήστος Μενιδιάτης, «είναι αλήθεια πως μέσα στα νυχτερινά κέντρα και γενικότερα στους χώρους διασκέδασης, δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος και τήρηση των μέτρων, ο ένας είναι πάνω στον άλλον ή δίπλα στον άλλον, δεν μπορεί να υπάρξει χρήση μάσκας».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Καψάλης είπε «χθες το μεσημέρι ήμουν θυμωμένος, αλλά στην διάρκεια της ημέρας, που έβλεπα στο Facebook, φίλους να γράφουν ότι είναι θετικοί στον κορονοϊό, κατάλαβα ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα και έχει “ξεφύγει η δουλειά, έχει ξεφύγει ο κορονοϊός”».

Ο Γιάννης Καψάλης υποστήριξε πως «απέναντι στην μουσική υπάρχει ένας “ρατσισμός”, δεν μπορεί να χτυπάς και να λες “φταίει η μουσική για τα πάντα”. Το καλοκαίρι εγώ τραγουδούσα σε 1500 άτομα και ήταν όλοι καθιστοί, δεν χόρευε κανένας», καταλήγοντας πως «μπορούσε να γίνει και ένα γενικευμένο lockdown, γιατί έχει “ξεφύγει η δουλειά”».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιρτζίνια: Δολοφόνος γυναικών με καρότσι σούπερ μάρκετ (βίντεο)

Πλεύρης: άκυρο το πιστοποιητικό εμβολιασμού χωρίς τρίτη δόση μέσα στο 7μηνο

Μετάλλαξη Όμικρον – Δημόπουλος: Τα rapid test είναι λιγότερο ευαίσθητα στον εντοπισμό της