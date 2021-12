Οικονομία

Γλυφάδα: Πρόστιμο 50000 ευρώ σε e-shop με “μαϊμού” αρώματα

Κατασχέθηκαν 5.320 αρώματα «μαϊμού», βαρύ πρόστιμο στην επιχείρηση.

Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε σε ηλεκτρονικό κατάστημα μετά από έλεγχο στη φυσική του έδρα στη Γλυφάδα και κατασχέθηκαν 5.320 απομιμητικά αρώματα.

Συγκεκριμένα, στελέχη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), διενήργησαν έλεγχο στην φυσική έδρα ηλεκτρονικού καταστήματος στη Γλυφάδα, όπου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν (σε ανακύκλωση) 5.320 απομιμητικά αρώματα.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ ενώ άρχεται η διαδικασία διαγραφής της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος από την Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων με εντολή της ΔΙΜΕΑ, κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας.

