Πρόστιμο 70000 ευρώ σε e-shop

Ποιες παραβάσεις εντόπισαν οι ελεγκτές στο κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, που διαφήμιζε πως διαθέτει ποικιλία προϊόντων προς πώληση.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 70.000 ευρώ, για παραβάσεις των διατάξεων του Ν.2251/1994, περί προστασίας του καταναλωτή, σε επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) που διέθετε προς πώληση ευρεία γκάμα προϊόντων.

Η επιχείρηση αποδεχόταν τις παραγγελίες των καταναλωτών και εισέπραττε το τίμημα της πώλησης των προϊόντων χωρίς ουδέποτε να τα παραδίδει στους καταναλωτές.

Η επιχείρηση δραστηριοποιήθηκε κυρίως εντός του μηνός Οκτωβρίου 2021, με παρουσία σε ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Στο τέλος του ίδιου μήνα, η επιχείρηση έκλεισε τα γραφεία της στο Κερατσίνι Αττικής, την ιστοσελίδα της και το τηλεφωνικό της κέντρο ενώ παράλληλα διακόπηκε η παρουσία της στην ψηφιακή πλατφόρμα μετά από τις πρώτες καταγγελίες καταναλωτών περί μη παράδοσης των προϊόντων.

Οι καταναλωτές ουδέποτε παρέλαβαν τα προϊόντα που αγόρασαν με χρήση κάρτας ή τραπεζική μεταφορά χρημάτων.

Υπογραμμίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, τη δυνατότητα αμφισβήτησης της συναλλαγής μέσω της τράπεζας με την οποία συνεργάζονται, μόνο εφόσον η αγορά γίνεται με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής τραπεζικής κάρτας.

Η αμφισβήτηση της συναλλαγής και η αναζήτηση των χρημάτων που πληρώθηκαν δεν είναι ευχερής στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι καταναλωτές μπορούν να καταγγέλλουν φαινόμενα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και παραβάσεων της καταναλωτικής νομοθεσίας στη γραμμή 1520 (Γραμμή του Καταναλωτή) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

