Νότια Αφρική: Φωτιά στην Βουλή (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Κέιπ Τάουν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Κοινοβούλιο.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην έδρα του Κοινοβουλίου της Νότιας Αφρικής στο Κέιπ Τάουν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο.

"Η στέγη πήρε φωτιά και το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης βρίσκεται επίσης στις φλόγες", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της πόλης, που ζήτησαν ενισχύσεις στο πεδίο.

"Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και έχουν σημειωθεί ρήγματα στους τοίχους του κτηρίου", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η πυρκαγιά, που επεκτείνεται στους ορόφους του κτηρίου, ξέσπασε γύρω στις 05:30 ώρα Ελλάδας. Το πρωί φλόγες και μια πυκνή στήλη καπνού υψώνονταν πάνω από το κτήριο.

Τον Απρίλιο, πυρκαγιά που ξέσπασε στο όρος Table Mountain, που δεσπόζει της παραλιακής πόλης, είχε εξαπλωθεί καταστρέφοντας θησαυρούς της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Κέιπ Τάουν.

