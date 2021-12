Πολιτισμός

Ντέσμοντ Τούτου: Ο κόσμος αποχαιρετά τον ήρωα κατά του απαρτχάιντ

Μηνύματα απ' όλο τον κόσμο για τον θάνατο του Ντέσμοντ Τούτου.

Νότια Αφρική

Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα εξέφρασε «την βαθειά του θλίψη για τον θάνατο του απαράμιλλου αυτού πατριώτη». Ο θάνατός του «είναι ένα νέο κεφάλαιο πένθους στον αποχαιρετισμό μιας γενιάς εξαιρετικών Νοτιοαφρικανών που μας κληροδότησαν μία απελευθερωμένη Νότια Αφρική».

«Ενας άνθρωπος εξαιρετικής ευφυίας, ακέραιος και αήττητος απέναντι στις δυνάμεις του απαρτχάιντ, υπήρξε επίσης τρυφερός και ευάλωτος στην συμπόνια προς εκείνους που υπέφεραν (...) υπό το καθεστώς του απαρτχάιντ και τους καταπιεσμένους και τους καταπιεστές του κόσμου ολόκληρου», υπενθύμισε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής.

Το Ιδρυμα Μαντέλα έκανε λόγο για μία ανυπολόγιστη απώλεια: «Ηταν ένα εξαιρετικό ανθρώπινο πλάσμα. Στοχαστής. Ηγέτης. Ποιμένας».

Γαλλία

Η «μάχη» του Ντέσμοντ Τούτου για τον τερματισμό του απαρτχάιντ και στην νοτιοαφρικανική συμφιλίωση θα μείνει στην μνήμη μας», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. «Αφιέρωσε την ζωή του στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην ισότητα των λαών».

Βρετανία

«Υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία στον αγώνα κατά του απαρτχάιντ και στην δημιουργία μιας νέας Νότιας Αφρικής. Θα τον θυμόμαστε για την πνευματική του καθοδήγηση και το ακαταμάχητο κέφι του», έγραψε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο Twitter εκφράζοντας την βαθιά του θλίψη.

Ευρωπαϊκή Ενωση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ τίμησε «έναν άνθρωπο που έδωσε την ζωή του για την ελευθερία με βαθιά προσήλωση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εναν γίγαντα που ύψωσε το ανάστημά του στο απαρτχάιντ».

Νορβηγία

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε τίμησε στο Facebook έναν άνθρωπο «που έδειξε την δύναμη της συμφιλίωσης και της συγχώρεσης».

Κένυα

Ο πρόεδρος Ουχούρου Κενιάτα δήλωσε ότι «ο θάνατος του αρχιεπισκόπου Ντέσμοντ Τούτου αποτελεί σκληρό πλήγμα όχι μόνο για την Νότια Αφρική (...) αλλά επίσης για ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο, όπου χαίρει μεγάλου σεβασμού και χαιρετίζεται ως αρχιτέκτονας της ειρήνης».

«Ο αρχιεπίσκοπος Τούτου ενέπνευσε μία γενιά αφρικανών ηγετών που υιοθέτησαν την προσέγγιση της μη βίας στην αγώνα για την απελευθέρωση».

Ουγκάντα

«Ενας γίγαντας έπεσε. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ζωή του - μία ζωή γεμάτη που την έζησε στην υπηρεσία της ανθρωπότητας», έγραψε στο Twitter ο Μπόμπι Γουάιν, ηγέτης της αντιπολίτευσης.

Θρησκευτικοί ηγέτες

«Στα μάτια του Ντέσμοντ Τούτου, είδαμε την αγάπη του Ιησού. Στην φωνή του, ακούσαμε την συμπόνια του Ιησού. Στο γέλιο του, ακούσαμε την χαρά του Ιησού. Ηταν γοητευτικός και θαρραλέος. Η μεγαλύτερη αγάπη του είναι τώρα πραγματικότητα, καθώς θα συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κύριο», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι Τζάστιν Γουέλμπι.

Ο Δαλάι Λάμα χαιρέτισε έναν «μεγάλο άνδρα που έζησε μια ζωή γεμάτη ουσία», «απολύτως αφοσιωμένο στην υπηρεσία των αδελφών του». «Η φιλία και ο πενυματικός δεσμός ανάμεσά μας ήταν κάτι που αγαπούσαμε», είπε για τον παλιό του φίλο.

Αλλες αντιδράσεις

Η ομάδα των προσωπικοτήτων που συγκροτούν την ομάδα των Πρεσβύτερων ("The Elders") τίμησαν τον νοτιοαφρικανό αρχιεπίσκοπο Ντέσμοντ Τούτου χαρακτηρίζοντάς τον «έμπνευση» για τον κόσμο. «Η προσήλωσή του στην ειρήνη, την αγάπη και την ισότητα» θα παραμείνει.

Ο Ντέσμοντ Τούτου, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 90 ετών, υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της οργάνωσης αυτής που ιδρύθηκε το 2007 από τον Νέλσον Μαντέλα και συγκεντρώνει αναγνωρισμένες προσωπικότητες που εργάζονται για παγκόσμια προβλήματα που θεωρούνται ανυπέρβλητα.

«Ο θάνατός του ακολουθεί μία μακρά και θαρραλέα μάχη κατά της αρρώστιας, η οποία ποτέ δεν έκαμψε ην αποφασιστικότητά του να αγωνίζεται κατά της αδικίας σε όλες τις μορφές της», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Πρεσβύτερων.

«Οι Πρεσβύτεροι έχασαν έναν πολύτιμο φίλο, το μεταδοτικό γέλιο και το πονηρό χιούμορ του οποίου μας γοήτευαν όλους...Ο κόσμος έχασε μία πηγή έμπνευσης, τα επιτεύγματα του οποίου δεν θα λησμονηθούν ποτέ και η προσήλωσή του στην ειρήνη, την αγάπη και την θεμελιώδη ισότητα όλων των ανθρωπίνων όντων θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενεές».

Η Μπενίς Κινγκ, κόρη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έγραψε στο Twitter : «Είμαστε καλύτεροι γιατί βρισκόταν στον κόσμο αυτό».

Ο βρετανός μουσικός Μπόι Τζορτζ δήλωσε «ευτυχής που συνάντησε τον Ντέσμοντ Τούτου, μία όμορφη ψυχή που μού έδωσε πίστη για το γεγονός ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν μεγάλη δύναμη αγάπης. Ενας εξαιρετικός άνθρωπος, μια ισχυρή ενέργεια και ένα από τα καλύτερα παιδιά του Θεού».