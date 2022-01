Κοινωνία

Έφοδος της αστυνομίας σε γραφεία κόμματος για πάρτι με… επιτραπέζια

Ο υπεύθυνος του χώρου, μόλις οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα, αντέδρασε, λέγοντας ότι είναι γραφεία κόμματος

Έφοδο έκαναν αστυνομικοί στις 2 τα ξημερώματα σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας για πάρτι.

Εκεί, εντόπισαν 45 άτομα, που σύμφωνα με πληροφορίες έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια.

Ο χώρος, όπως αποδείχθηκε, χρησιμοποιείται από το κόμμα “Κ.Ο.Τ.Ε.Σ.”.

Ο υπεύθυνος του χώρου, ο οποίος είναι ο 67χρονος πρόεδρος του κόμματος, μόλις οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα, αντέδρασε, λέγοντας ότι είναι γραφεία κόμματος και δεν μπορεί να γίνει έλεγχος.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε οδηγίες να κοπούν πρόστιμα και στους 45 παρευρισκόμενους επειδή δεν φορούσαν μάσκες, ενώ ζήτησε όλο το προανακριτικό υλικό ώστε να αποφασίσει σε δεύτερο χρόνο, ποιες άλλες παραβάσεις τελέστηκαν.

Το “Κ.Ο.Τ.Ε.Σ.” είναι συντομογραφία για το κόμμα ¨Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση”.

