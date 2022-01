Κόσμος

Νότια Αφρική - Φωτιά στην Βουλή: τα σενάρια και η σύλληψη

Ποιος είναι ο άνδρας, η εμπλοκή του οποίου εξετάζεται σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς, που κατέστρεψαν μέρος του βικτωριανής εποχής κτηρίου.

Μια μεγάλη πυρκαγιά συνέχιζε να καταστρέφει το κοινοβούλιο της Νότιας Αφρική στο Κέιπ Τάουν και η αστυνομία, που προκρίνει το σενάριο εμπρησμού, συνέλαβε έναν άνδρα ηλικίας 51 ετών, ο οποίος θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Επί πολλές ώρες, πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες καίνε το τεράστιο κτήριο βικτωριανής εποχής.

«Ένας άνδρας συνελήφθη στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, ανακρίνεται στο πλαίσιο μιας ποινικής έρευνας. Θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης την Τρίτη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τάντι Μμπάμπο, ο εκπρόσωπος τύπου των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, της επίλεκτης ομάδας Hawks.

Δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο θύμα, όμως η αίθουσα της ολομέλειας του κοινοβουλίου καταστράφηκε ολοσχερώς. «Η αίθουσα όπου συνεδριάζουν τα μέλη κάηκε ολοσχερώς», είπε στο AFP o πρόεδρός του Μολότο Μοτάμπο, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, «η φωτιά ξεκίνησε στα φουαγιέ σε δύο διαφορετικά σημεία του κοινοβουλίου».

«Φαίνεται πως το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης δεν λειτούργησε, όπως έπρεπε να γίνει», είπε επίσης στον Τύπο ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα, που μετέβη στο σημείο. «Οι εργασίες του κοινοβουλίου θα συνεχιστούν», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του νοτιοαφρικανικού κράτους, που επρόκειτο να εκφωνήσει στην αίθουσα της ολομέλειας μια ομιλία προς το Έθνος τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το σύστημα πυρόσβεσης φαίνεται πως είχε παραβιαστεί και επομένως δεν λειτούργησε. «Αυτό που ανακαλύψαμε σήμερα το πρωί είναι ότι κάποιος είχε κλείσει μία από τις βαλβίδες και επομένως δεν υπήρχε νερό που θα έθετε σε λειτουργία το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης», δήλωσε η Πατρίσια Ντε Λιλ, υπουργός Δημοσίως Έργων και Υποδομών.





Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 05.00 το πρωί τοπική ώρα, στην παλαιότερη πτέρυγα του κτιρίου, που ολοκληρώθηκε το 1884. Σε αυτό το ιστορικό τμήμα, η στέγη κατέρρευσε, «δεν έχει απομείνει τίποτα», είπε ο υπεύθυνος των υπηρεσιών ασφαλείας και διάσωσης του Κέιπ Τάουν, Ζαν Πιερ Σμιθ. Στις εικόνες από ελικόπτερο που μετέδιδαν τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονταν τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από τη στέγη.

Το συνολικό εύρος των ζημιών στο κτίριο, όπου φιλοξενείται μια πολύτιμη συλλογή βιβλίων και έργων τέχνης, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

