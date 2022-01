Κόσμος

Νότια Αφρική: Σώθηκε το κοινοβούλιο (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκε το κτήριο της Βουλής στο Κέιπ Τάουν, μία μέρα μετά την κηδεία του Ντέσμοντ Τούτου.

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο Κοινοβούλιο της Νότιας Αφρικής, με φλόγες να βγαίνουν από την οροφή ενός κτηρίου και μια στήλη καπνού να είναι ορατή χιλιόμετρα μακριά, όμως οι αρχές δήλωσαν πως έπειτα από αρκετές ώρες οι πυροσβέστες έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Αρκετές ώρες αφότου ξέσπασε η πυρκαγιά στη νομοθετική πρωτεύουσα Κέιπ Τάουν, πυκνός καπνός εξακολουθούσε να βγαίνει από ένα από τα πολλά κτήρια του συμπλέγματος του Κοινοβουλίου.

Η υπουργός Δημόσιων Εργών και Υποδομών Πατρίσια ντε Λιλ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είπε πως αυτή την ώρα υπάρχουν εστίες φωτιάς στην αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης, όμως έχει περιοριστεί σε άλλα τμήματα του κτηρίου.

Η ντε Λιλ, που έχει διατελέσει δήμαρχος του Κέιπ Τάουν, είπε πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς από τη φωτιά.

Είναι άγνωστο προς το παρόν τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χώρο γραφείων και επεκτάθηκε σε ένα γυμναστήριο, δήλωσε ο Ζαν-Πιερ Σμιθ, μέλος της δημαρχιακής επιτροπής του Κέιπ Τάουν, αρμόδιος για την ασφάλεια.

Πυκνός καπνός έβγαινε από την οροφή του κτιρίου και από την είσοδο καθώς οι πυροσβέστες έριχναν νερό με αντλίες στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 05:00 ώρα Ελλάδας σε ένα παλιό κτήριο του Κοινοβουλίου.

Είναι σε αυτό το τεράστιο βικτωριανό κτήριο, με τη λευκή πρόσοψη και τα κόκκινα τούβλα, όπου ο τελευταίος πρόεδρος του απαρτχάιντ, ο Φ. Β. ντε Κλερκ, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 1990 το τέλος του ρατσιστικού καθεστώτος.

Οι δρόμοι της περιοχής αποκλείστηκαν αμέσως. Ο κλοιός ασφαλείας φθάνει μέχρι τον χώρο όπου είχαν εναποτεθεί λουλούδια, στο προαύλιο του γειτονικού καθεδρικού ναού του Αγίου Γεωργίου, ως φόρος τιμής στον ήρωα της μάχης κατά του απαρτχάιντ Ντέσμοντ Τούτου, η κηδεία του οποίου έγινε χθες.

Η σορός του αποτεφρώθηκε σήμερα το πρωί στην εκκλησία κατά τη διάρκεια ιδιωτικής τελετής.

