Κορονοϊός - Κίνημα Αλλαγής: Θέσπιση ανώτατης τιμής στα τεστ

Οι προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για τις τιμές των τεστ το επόμενο διάστημα.

Το Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση προκειμένου να αποφευχθούν οι ουρές για τα διαγνωστικά τεστ, προτείνει περισσότερα σημεία ελέγχου σε δημόσιες δομές υγείας (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ), διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας στα σημεία ελέγχου, περισσότερα δωρεάν self-test ανά ΑΜΚΑ καθώς και θέσπιση ανώτατης τιμής κόστους των τεστ.

«Η έξαρση της πανδημίας και τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, που επιβεβαιώνονται καθημερινά, δικαιολογημένα οδηγούν χιλιάδες συμπολίτες μας στα σημεία δωρεάν ελέγχου με rapid tests ή PCR» σημειώνει στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου. Προσθέτει πώς για να αποφευχθούν οι ουρές-εστίες μετάδοσης και η ταλαιπωρία, χρειάζονται άμεσα στη διαδικασία ελέγχου, εκτός από τις δημόσιες δομές, να ενεργοποιηθούν και όσοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν προσωπικό.

Επίσης, το Κίνημα Αλλαγής προτείνει την εισαγωγή ανώτατης τιμής, 7 ευρώ, για τη διενέργεια rapid test και 40 ευρώ στα PCR, τουλάχιστον για τις επόμενες 15 μέρες, οπότε και αναμένεται η κορύφωση της πανδημίας, αφού το τεστ αποτελεί το βασικό μέσο επιδημιολογικής επιτήρησης.

Επιπλέον, αναφέρει πώς χρειάζεται σχέδιο για την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό, καθώς όλο και περισσότεροι υγειονομικοί νοσούν και θα νοσούν καθημερινά. Αντίστοιχη μέριμνα απαιτείται και για το προσωπικό των εργαστηρίων.

