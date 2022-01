Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Μπούφος βούλιαξε στα λύματα (εικόνες)

Ένα μήνα μετά το «μπάνιο» του στα λύματα κατάφερε να πετάξει ο μπούφος ξανά.

Βουτηγμένος σε λύματα, ανίκανος να πετάξει, βρέθηκε πριν από περίπου έναν μήνα μπούφος σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, που ύστερα από αλλεπάλληλα ...μπάνια που τού έκαναν μέλη της Δράσης για την Άγρια Ζωή, πέταξε ξανά, καθαρός κι ελεύθερος, λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά.

Μάλιστα, επειδή κάθε χρόνο, στις εγκαταστάσεις του Σωματείου, υποδέχονται και καθαρίζουν δεκάδες πουλιά που έχουν λερωθεί από πετρέλαιο, λάδια ή άλλες ουσίες, επιδιώκουν, μέσω χρηματοδότησης από το διαδίκτυο (Crowdfunding), τη δημιουργία ειδικών υποδομών για την άμεση αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

«Ο συγκεκριμένος μπούφος είχε τα μαύρα του τα χάλια, όταν βρέθηκε, αφού μετά βίας μπορούσε να σταθεί όρθιος. Χρειάστηκε να του κάνουμε πάνω από 10 φορές μπάνιο, με ειδικά υγρά, για να καθαρίσουν εντελώς τα φτερά του και να καταφέρουμε να τον επανεντάξουμε λίγο πριν από την έλευση του νέου έτους», εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του σωματείου Σταύρος Καλπάκης.

Όπως ανέφερε, ωστόσο, παρόμοια περιστατικά δέχονται συχνά στη Δράση και γι' αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων υποδομών και η απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού ώστε να γίνει πιο εύκολη και αποτελεσματική η αποκατάσταση της υγείας των θαλασσοπουλιών, τα οποία έχουν λερωθεί με διάφορες ουσίες.

«Στόχος μας είναι, μέσω του crowdfunding, να συγκεντρώσουμε 30.000 ευρώ για να προμηθευτούμε, μεταξύ άλλων, λάντζα κατάλληλου τύπου για μεγάλου και μεσαίου μεγέθους πτηνά και ταχυθερμαντήρα νερού, να δημιουργήσουμε αντιολισθηρό πάτωμα και χώρο στεγνώματος, όπως και κλωβό αποκατάστασης της υγείας και επανένταξης θηλαστικών».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Καλπάκη, στο πλαίσιο του έργου επιδιώκουν την τοποθέτηση υπερυψωμένης δεξαμενής για συγκέντρωση νερού, με σκοπό το γέμισμα των λιμνών των υδρόβιων πουλιών καθώς, κατά τον χρόνο νοσηλείας τους, τα πουλιά χάνουν την αδιαβροχοποίησή τους.

«Είναι αναγκαία η σταδιακή ανάκτηση της αδιαβροχοποίησης με μπάνιο προκειμένου να μπορέσουμε να τα επανεντάξουμε υγιή», διευκρίνισε.

Η Δράση για την Άγρια Ζωή φροντίζει, φιλοξενεί και επανεντάσσει τραυματισμένα και άρρωστα άγρια πουλιά, μικρά θηλαστικά και ερπετά. Δέχεται ζώα από τον Έβρο και τη Λήμνο μέχρι τα νησιά του Ιονίου. Συνολικά, η Δράση για την Άγρια Ζωή φροντίζει περίπου 2000 ζώα ετησίως.

