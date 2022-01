Life

“Το Πρωινό” - Μπιμπίλας: Έκλεισαν 20 θέατρα λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας και απάντησε σε όλα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Πέμπτη ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας και μίλησε για την παράσταση "Σκρουτζ" στην οποία πρωταγωνιστεί, ενώ σχολίασε και την επιλογή του Γιάννη Χατζηγεωργίου να αποχωρήσει από την παράσταση για να συμμετέχει σε ριάλιτι επιβίωσης, για τον κορονοϊό και τα θέατρα αλλά και τη φάρσα για βόμβα από ηθοποιό.

"Εγώ του είχα πει ότι δε θα περάσει καλά να μην πάει" ενώ στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην παράσταση είπε "Δεν νομίζω να γυρίσει σε παράσταση ηθοποιός που έχει αντικατασταθεί"

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν αυτή την περίοδο είναι η λειτουργία των θεάτρων εν μέσω πανδημίας και εξάπλωσης την Όμικρον και η διενέργεια rapid test πριν από κάθε παράσταση.

"Ζητάμε να δοθεί τεστ για τους ηθοποιούς κάθε μέρα, οι ηθοποιοί δεν είμαστε προστατευμένοι", τονίζοντας πως "Οι ηθοποιοί με τους ενιχρούς μισθούς δεν μπορούν πληρώνουν με 500 ευρώ μισθό τα τεστ"

Ενώ ανέφερε ότι "υπάρχουν ηθοποιοί που έρχονται με λίγο πυρετό και για αυτό από 1 κρούσμα γίναμε 5"

Ο κορονοϊός κατάφερε, όπως είπε "έκλεισαν 20 θέατρα λόγω κορονοϊού, οι παραστάσεις είναι πολύ περισσότερες,το Εθνικό θέατρο σταμάτησε 8 παραστάσεις"

Για το Σπύρο Χατζηαγγελάκη και τη φάρσα που έκανε για βόμβα στο θέατρο που παίζεται η παράσταση που πρωταγωνιστεί ο κ. Μπιμπίλας είπε: "Απαράδεκτο γεγονός, δεν τιμούν το θέατρο αυτά τα φαινόμενα".

