Μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Πυρά από τη αντιπολίτευση στα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προήλθαν μετά την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών λόγω της ενεργειακής κρίσης.

ΣΥΡΙΖΑ: Επανάληψη των αποτελεσματικών και ανεπαρκών μέτρων

«Με την επανάληψη των ίδιων αναποτελεσματικών και ανεπαρκών μέτρων, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αφήνει χωρίς ουσιαστική προστασία τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το σαρωτικό κύμα ακρίβειας, το οποίο έχει εξαπλωθεί εκτός της ενέργειας, στα τρόφιμα, τα βασικά αγαθά και τα είδη πρώτης ανάγκης. Τα μέτρα που αναθεωρούνται κάθε τόσο αποδεικνύονται κατώτερα των αναγκών ήδη από την επομένη της ανακοίνωσής τους. Πόσο μάλλον τα σημερινά ανακοινωθέντα που μειώνουν κατά 15% την επιδότηση των οικιακών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα», αναφέρει η Έφη Αχτσιόγλου σε δήλωση της.

Σχολιάζοντας τα μέτρα για τις επιχειρήσεις η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Αναφορικά με τις επιχειρήσεις , Μετά από 5 μήνες αυξήσεων, η κυβέρνηση θυμήθηκε να ορίσει επιδότηση των εμπορικών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος , η οποία δεν καλύπτει την τεράστια επιβάρυνση που υφίστανται εδώ και καιρό εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες. Το ίδιο ανεπαρκής είναι και η επιδότηση λογαριασμών φυσικού αερίου, όταν με βάση τον πληθωρισμό Νοεμβρίου η αύξηση στην τιμή του ήταν 181%».

Καταλήγει προτείνοντας εναλλακτικά μέτρα στήριξης των νοικοκυριών:

«Από την πλευρά μας επιμένουμε στην ανάγκη για:

Μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων στα κατώτατα όρια της ΕΕ για όσο διαρκεί το κύμα ακρίβειας.

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ.

Έλεγχο της αγοράς ενέργειας και προϊόντων για να μην λειτουργούν καρτέλ και παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ.

Όσο η κυβέρνηση αρνείται αυτά τα μέτρα η φτωχοποίηση εργαζομένων, νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιταχύνεται με την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη».

Απάντηση Σρκέκα στον ΣΥΡΙΖΑ

Αναφορικά με την ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε σήμερα η Κυβέρνηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ, για να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής σε σφοδρότητα διεθνής ενεργειακή κρίση. Η ενίσχυση διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με τη διακύμανση των διεθνών τιμών ενέργειας και των τιμών ρεύματος στη χονδρική. Είναι φθηνή και αντιπαραγωγική η προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μειώσει το σημαντικό αυτό μηχανισμό στήριξης, που πρώτη η Ελλάδα ανακοίνωσε για τη νέα χρονιά ανάμεσα στα 27 κράτη – μέλη της Ε.Ε. και η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομική στήριξη, που δίνεται αναλογικά με τα οικονομικά μεγέθη της χώρας για τον Ιανουάριο του 2022. Ας σταματήσει, λοιπόν, η αντιπολίτευση την αδιέξοδη μικροπολιτική, που δεν προσφέρει τίποτα στον τόπο μας».

Κίνημα Αλλαγής: πρόχειρες παρεμβάσεις

Σε ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «αφού πρώτα διαψεύστηκε οικτρά στις εκτιμήσεις της περί ‘’προσωρινής ενεργειακής κρίσης’’, η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τις άστοχες και πρόχειρες παρεμβάσεις της μέσα από κονδύλια επιδοτήσεων, ενώ οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι πραγματικά πληρώνουν για το ρεύμα. Κάθε στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι αναγκαία και αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα. Το πρόβλημα είναι ότι οι επιδοτήσεις που διαρκώς εξαγγέλλονται δεν αρκούν για να πληρωθούν οι ‘’φουσκωμένοι’’ λογαριασμοί από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν, με τον πρωθυπουργό να μη λέει τίποτα, ούτε για τις αυξήσεις ούτε για τον εγκλωβισμό της χώρας στη στρατηγική του, η οποία ‘’πριμοδοτεί’’ τις αυξήσεις στο κόστος ενέργειας.

Αν η κυβέρνηση είχε διαθέσει το 1,4 δισ. ευρώ των επιδοτήσεων, ώστε να παράγουν τα νοικοκυριά τη δική τους ενέργεια, όπως τότε προτείναμε, σήμερα πάνω από μισό εκατομμύριο πολίτες θα γλίτωναν το 50% της ετήσιας κατανάλωσής τους, κάθε χρόνο, για 30 χρόνια. Αν η κυβέρνηση ενθάρρυνε τις ολοκληρωμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων, αλλά και τους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις να παράγουν την καθαρή ενέργεια που χρειάζονται με επιδοτούμενα φωτοβολταϊκά πάνελ ή μερίδια στις ενεργειακές κοινότητες, η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη σήμερα. Η χώρα έχει ίσως μια τελευταία ευκαιρία να αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια και να προωθήσει την ενεργειακή δημοκρατία. Δυστυχώς, η κυβέρνηση την σπαταλά καθημερινά και οι πολίτες πληρώνουν το λογαριασμό».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρει «τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να ανακουφίσει τα λαϊκά νοικοκυριά από την κατάργηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και την ενέργεια, που από την πρώτη στιγμή έχει προτείνει το ΚΚΕ. Τα νέα ψίχουλα των ελάχιστων ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις τεράστιες αυξήσεις, ως συνέπεια της πολιτικής της "απελευθέρωσης της ενέργειας", της "πράσινης ανάπτυξης" και της απολιγνιτοποίησης, οδηγώντας τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά να ζουν σε καθεστώς δραματικής ενεργειακής φτώχειας. Μάλιστα, οι περιβόητες επιδοτήσεις, απ’ τον προϋπολογισμό, που προκλητικά εμφανίζονται ως “μέτρα στήριξης”, δεν είναι τίποτα άλλο παρά χρήματα που καταβάλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα απ' την υπέρογκη κρατική φορολογία, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις καταβάλλουν μόνο ένα ελάχιστο τμήμα της. Αποτελούν ένα επιπλέον τέχνασμα, ώστε να συγκαλύπτεται το υπέρογκο κόστος της ενέργειας.

Τελικά, τα κυβερνητικά μέτρα στην ουσία συνιστούν έμμεσες επιδοτήσεις προς τις ενεργειακές επιχειρήσεις, που συνεχίζουν να πετυχαίνουν κερδοφορίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των εργαζομένων, οι οποίοι πληρώνουν είτε ως καταναλωτές είτε ως φορολογούμενοι. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά πως η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και γενικότερα το “πράσινο New Deal”, για το οποίο διαγκωνίζονται ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για το ποιος είναι ικανότερος διαχειριστής του, θυσιάζει βάναυσα τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα στο βωμό της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου».

ΜέΡΑ25: επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ και όλων των υποδομών και δικτύων της

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα νέα μέτρα δήθεν για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης και των αυξήσεων που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιλέγοντας για άλλη μια φορά να χρυσώσει τις ψευτοεταιρείες της ενέργειας και όχι να ενισχύσει πραγματικά την κοινωνία και την οικονομία για το επόμενο διάστημα», σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25.

Επιπλέον, «η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και φτώχειας δεν περνάει μέσα από επιδοτήσεις και πακτωλούς χρημάτων στους μεγαλοκαρχαρίες της ενέργειας, αλλά με την επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ και όλων των υποδομών και δικτύων της -που οι μνημονιακές κυβερνήσεις ξεπούλησαν πανηγυρίζοντας-, με την ακύρωση όλων των αυξήσεων και την κατάργηση του επαίσχυντου Χρηματιστηρίου της Ενέργειας», αναφέρει το ΜέΡΑ25 και προσθέτει:

«Μόνο έτσι θα προστατευτούν πραγματικά οι καταναλωτές και όχι τα υπερκέρδη των ψευτοεταιρειών αυτών που ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες παζαρεύουν στο Χρηματιστήριο της Ενέργειας το ρεύμα στο οριακό του κόστος, δηλαδή στην υψηλότερη τιμή και όχι στη μέση, για να μπορούν να ανασάνουν νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Τέλος, καλεί αφενός την κυβέρνηση να «αφήσει τα ψέματα και την επικοινωνία», αφετέρου το μνημονιακό τόξο να αφήσει την υποκρισία. Αντ' αυτών, το ΜέΡΑ25 αντιπροτείνει: «Λύση αποτελεσματική, πραγματική και άμεση υπάρχει, το ζήτημα είναι η πολιτική βούληση των "ναι σε όλα" που δεν εργάζονται για την ευημερία της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά της ντόπιας και ξένης παρασιτικής ολιγαρχίας».

Ελληνική Λύση: φιλοδώρημα στις εξωφρενικές αυξήσεις

Τη διαφωνία της με τα κυβερνητικά μέτρα επιδότησης σε όλες τις παροχές κύριας κατοικίας εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

«Η κυβέρνηση "απαντά" στις εξωφρενικές αυξήσεις του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με "φιλοδώρημα" για μηνιαία κατανάλωση έως 300kWh!

Ας μας πει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία σε ποιο σπίτι υπουργού της, βουλευτή ή έστω απλού στελέχους της η κατανάλωση περιορίζεται στις 300 κιλοβατώρες. Για άλλη μία φορά εξαπατούν τον ελληνικό λαό.

Ο Έλληνας εξακολουθεί να πληρώνει το ακριβότερο κόστος ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ παραμένει "παγκόσμιος πρωταθλητής δημόσιου χρέους", το οποίο εκτινάσσεται μέσω της πολιτικής των επιδομάτων», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση και καταλήγει.

«Εάν η κυβέρνηση είχε υιοθετήσει τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για προαγορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, και πλήρη αξιοποίηση των λιγνιτικών αποθεμάτων και ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας, ο Έλληνας θα πλήρωνε λιγότερα και η Ελλάδα θα είχε εξοικονομήσει δισεκατομμύρια ευρώ. Κυρίως όμως θα είχε διασφαλίσει την ενεργειακή της αυτάρκεια και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας».

