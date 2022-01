Αθλητικά

Η Μίλαν έκανε “εκδρομή” στη Βενετία και πάτησε… κορυφή

Με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερνάντεζ η νίκη για τους «ροσονέρι» που καλπάζουν για την κατάκτηση του σκουντέτο.

Εύκολο έργο είχε σήμερα η Μίλαν στη Βενετία για την 21η αγωνιστική της Serie A, επικρατώντας εύκολα της τοπικής Βενέτσια με 3-0.

Η ομάδα του Μιλάνου με τους τρεις αυτούς βαθμούς ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας και συνεχίζει την προσπάθεια της για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «ροσονέρι» ήταν ο Τεό Ερνάντεζ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.

Να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν από το 58ο λεπτό με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σβόμποντα.

