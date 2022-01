Οικονομία

teka.gov.gr - Επικουρική ασφάλιση: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα

Στο «αέρα» η ιστοσελίδα του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Μέσω και της ιστοσελίδας του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) teka.gov.gr, που είναι από τη Δευτέρα στον «αέρα», μπορούν πλέον να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι για το νέο δημόσιο σύστημα κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης.

Το ΤΕΚΑ ξεκίνησε να λειτουργεί από 1/1/2022 και σε αυτό ασφαλίζονται πλέον οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Επίσης, από 1/1/2023, όλοι ανεξαιρέτως οι ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών θα μπορούν προαιρετικά να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με ένα «κλικ», οι πολίτες έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση που τους αφορά για όλα τα ζητήματα σχετικά με την επικουρική ασφάλισή τους, το νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης, τις εισφορές που καταβάλλουν, το επενδυτικό πλάνο, καθώς και τις παροχές που θα λάβουν στο μέλλον.

Ειδικότερα, μπορούν:

να κατατοπιστούν για το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης και τον τρόπο λειτουργίας του,

να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των ατομικών λογαριασμών τους και την ηλεκτρονική πλατφόρμα MyTEKA (διαθέσιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022),

να βρουν απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις τους,

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος,

να πληροφορούνται άμεσα ό,τι νεότερο ανακοινώνεται σχετικά με τη λειτουργία του ΤΕΚΑ.

«Καθώς το ΤΕΚΑ απευθύνεται σε νέους και νέες που ξεκινούν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους, έμφαση δίνεται στη δημιουργία μιας κουλτούρας αποταμίευσης και επένδυσης, καθώς και στην εκπαίδευση των νέων σε σχετικά ζητήματα, διότι οι ενημερωμένοι πολίτες αποφασίζουν πιο σωστά και ελέγχουν πιο αποτελεσματικά!

Η ιστοσελίδα έχει λιτή δομή, με προτεραιότητα στην αναβαθμισμένη - αισθητικά και λειτουργικά - εμπειρία πλοήγησης του χρήστη. Είναι συμβατή με όλες τις κινητές και σταθερές συσκευές και θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό και πληροφορίες για τους ασφαλισμένους και για τους εργοδότες» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σημειώνεται ότι, εντός του πρώτου τριμήνου του 2022, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για το ΤΕΚΑ από τη γραμμή εξυπηρέτησης 1555 και, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyTEKA, όπου θα μπορούν να λαμβάνουν άμεση, προσωποποιημένη και εξατομικευμένη πληροφόρηση για τους ατομικούς λογαριασμούς τους.