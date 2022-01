Life

“Το Πρωινό” - Ζαρίφη: Η σιωπή σκοτώνει τις γυναίκες, όχι η φλυαρία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" το πρωί της Τρίτης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις πρόσφατες δηλώσεις Τζούμα για τις γυναικοκτονίες και τις.. φλύαρες γυναίκες

Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" το πρωί της Τρίτης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις πρόσφατες δηλώσεις Τζούμα για τις γυναικοκτονίες και τις.. φλύαρες γυναίκες "η σιωπή σκοτώνει τις γυναίκες και όχι η φλυαρία", τόνισε.

Και συμπλήρωσε "δεν μας παίρνει να κάνουμε χιούμορ με τόσους θανάτους".

"Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι όταν άκουσα δηλώσεις για τις γυναίκες από άνθρωπο της Εκκλησίας" ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Ζαρίφη.

Ακόμη αναφέρθηκε και στο σχόλιο θαυμασμού του Mente Fuerte "Για μένα κάθε γυναίκα πρέπει να αισθάνεται κάθε μέρα ότι είναι κάτι ξεχωριστό".

Η Κατερίνα Ζαρίφη πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Cavewoman" Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο "Γυάλινος Κόσμος".

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Αλκαίος: Η αλλαγή του επιθέτου και η αποχή από τις πίστες (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Αμβρόσιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τους αφορισμούς (βίντεο)

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)