Καμπότζη: Πέθανε ο Μαγκάουα, ο αρουραίος - ήρωας που εντόπιζε νάρκες (εικόνες)

Ο αρουραίος- ήρωας είχε τιμηθεί για το θάρρος του. Είχε σώσει, με το έργο του, δεκάδες ζωές.



Ένας αρουραίος-ήρωας, που εντόπιζε νάρκες και είχε τιμηθεί στην Καμπότζη για το θάρρος του, αφού έσωσε με το έργο του δεκάδες ζωές, άφησε την τελευταία του πνοή, όπως ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση που τον εκπαίδευσε.

Ο Μαγκάουα, ένας αφρικανικός γιγάντιος αρουραίος από την Τανζανία, βοήθησε να αποναρκοθετηθούν 225.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή επιφάνεια ίση με 42 γήπεδα ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια της πενταετούς καριέρας του. Αφού εντόπισε περισσότερες από 100 νάρκες και άλλα εκρηκτικά, το τρωκτικό «συνταξιοδοτήθηκε» πέρσι τον Ιούνιο.

Ο Μαγκάουα πέθανε «ήσυχα» το Σαββατοκύριακο, σε ηλικία 8 ετών, σύμφωνα με τη βελγική μκο APOPO. «Όλοι εμείς στην APOPO λυπούμαστε για την απώλεια του Μαγκάουα και είμαστε ευγνώμονες για την απίστευτη δουλειά που πέτυχε», ανέφερε η οργάνωση.

Meet Magawa, he searches for landmines in Cambodia for @HeroRATs.

He's been awarded a gallantry medal by the @PDSA_HQ. ??https://t.co/2Q1EGWr9xm pic.twitter.com/Th0Jsrmvrs — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 25, 2020

Ο Μαγκάουα φαινόταν να είναι καλά στην υγεία του και πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα του Σαββατοκύριακου παίζοντας με τον συνήθη ενθουσιασμό του. Έπειτα όμως άρχισε να δείχνι κουρασμένος, κοιμόταν συχνά και δεν είχε όρεξη να φάει.

Η APOPO, που δραστηριοποιείται στην Ασία και την Αφρική, εκπαίδευσε τον Μαγκάουα ανταμείβοντάς τις επιτυχίες του με τις αγαπημένες λιχουδιές του, μπανάνες και αράπικα φιστίκια. Όταν εντόπιζε TNT, είχε μάθει να ξύνει το έδαφος για να «ενημερώνει» τους ανθρώπους συνεργάτες του. Η τεχνική αυτή, που δεν βασίζεται στον εντοπισμό μεταλλικών υλικών, είναι πιο γρήγορη σε σύγκριση με τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων. Ο Μαγκάουα, ένα ζώο με ύψος 70 εκατοστά, μπορούσε να χτενίσει μια περιοχή ίση με ένα γήπεδο τένις μέσα σε 30 λεπτά – ένας άνθρωπος εξοπλισμένος με ανιχνευτή μετάλλων θα χρειαζόταν τέσσερις ημέρες.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 στον Μαγκάουα απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο της βρετανικής ένωσης προστασίας των ζώων PDSA, η οποία τιμά κάθε χρόνο ένα ζώο για τη γενναιότητά του. Ήταν ο πρώτος αρουραίος που έλαβε αυτήν την τιμή, που θεωρείται ισοδύναμη με την απονομή του Σταυρού του Γεωργίου για τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με την PDSA, περίπου 4-6 εκατομμύρια νάρκες τοποθετήθηκαν στην Καμπότζη μεταξύ 1975-1998 και περισσότεροι από 64.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις εκρήξεις τους.

