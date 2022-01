Αθλητικά

Ιταλία - Super Cup: Θρίαμβος της Ίντερ κόντρα στη Γιουβέντους

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Ιταλία, ανήκει στους περσινούς πρωταθλητές.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Ιταλία ανήκει στην Ίντερ. Η ομάδα του Μιλάνου επιβλήθηκε στον τελικό του Super Cup της Γιουβέντους με 2-1 στην παράταση (ο κανονικός αγώνας τελείωσε ισόπαλος, 1-1) στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

Οι «νερατζούρι», οι οποίοι πανηγύρισαν πέρυσι το πρωτάθλημα, πήραν το 6ο τρόπαιο στην ιστορία τους, περνώντας στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, τρία λιγότερα από την πολυνίκη του θεσμού, Γιουβέντους.

Ίντερ και Γιουβέντους έχουν αναμετρηθεί άλλη μία φορά σε παρόμοιο τελικό, το 2005 στο Τορίνο, με τους «νερατζούρι» να επικρατούν 1-0 στην παράταση, σε αγώνα που διεξήχθη στο «Ντέλε Άλπι».

Η «Γιούβε» προηγήθηκε στο 25΄ με τον ΜακΚίνι, αλλά η Ίντερ δεν το έβαλε κάτω και ισοφάρισε στο 35΄ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Αλέξις Σάντσες, ο οποίος είχε πάρει την θέση του Αργεντινού στο 75΄, έκρινε τον τελικό στο 120ό λεπτό της παράτασης.

