Ολυμπιακός: "Κατοστάρα" στον Ιωνικό και το βλέμμα στη Μακάμπι

Οι ερυθρόλευκοι συνέτριψαν τον Ιωνικό μέσα στο ΣΕΦ.

Σε έναν... μονόλογο από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό μετέτρεψε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Basket League με τον Ιωνικό στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 109-65 την ομάδα της Νίκαιας, με μία 5η κατοστάρα σε 10 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα την τρέχουσα σεζόν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε μικρό χρόνο συμμετοχής στους Γιώργο Πρίντεζη και Χασάν Μάρτιν για να τους ξεκουράσει, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες, πλην του Σακίελ ΜακΚίσικ που είναι τραυματίας και ήταν εκτός δωδεκάδας, αγωνίστηκαν από 17 έως 21 λεπτά.

Καθώς εννέα παίκτες είχαν νοσήσει από κορονοϊό, ο προπονητής του Ολυμπιακού αξιοποίησε το παιχνίδι για να βοηθήσει τους παίκτες του να επανέλθουν, αφού είναι εξασθενημένοι, όπως φάνηκε και στο β' μέρος στην Κωνσταντινούπολη στο ματς με τη Φενερμπαχτσέ.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» επικεντρώνονται στο ματς στο Τελ Αβίβ, με τη Μακάμπι, προγραμματισμένο, για την Πέμπτη (20/1, 21:05), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού που πλέον μετρά 9 νίκες - 1 ήττα και βρίσκεται μόνος πρώτος στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα με 19 βαθμούς αναδείχτηκε ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Λαρεντζάκης είχε 15 πόντους και 7 ασίστ. Από 13 πόντους σημείωσαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Μουσταφά Φαλ, ενώ ο Κουίνσι Έισι είχε 12 πόντους (2/2 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ στα 15 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ μάζεψε 8 ριμπάουντ, ενώ 7 είχε ο Κώστας Παπανικολάου.

Από τον Ιωνικό που υποχώρησε στο 3-7 ξεχώρισαν οι Γιουτζίν Τζερμάν (13π.) και Γιάννης Αθηναίου (11 πόντοι, 7 ασίστ) ξεχώρισε από τον Ιωνικό, που δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Ντεμπούτο με τη φανέλα του Ιωνικού πραγματοποίησαν οι Τζος Πάρκερ και Κέβιν Λάνγκφορντ, με τον πρώτο να μην σκοράρει και τον δεύτερο να ευστοχεί σε ένα τρίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 30-12, 55-36, 77-49, 109-65

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά αμέσως μετά το τζάμπολ και ξέφυγε με 9-0 και εν συνεχεία με 25-8. Στο 10ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» μετρούσαν μόλις 2 λάθη στα 10 πρώτα λεπτά (30-12). Ο Μπαρτζώκας έδωσε την ευκαιρία στον Κουίνσι Έισι, αλλά υπέπεσε σε δύο φάουλ σε τέσσερα λεπτά. Με τον Ζαν-Σαρλ «καυτό», οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με +24 (44-20). Οι Λούντζης, Σλούκας και Λαρεντζάκης ανέλαβαν εν συνεχεία... δράση και στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +19, 55-36, υπερτερώντας σε όλους τους τομείς έναντι του Ιωνικού.

Το β΄ μέρος εξελίχτηκε σε τυπική διαδικασία, αφού ο Ολυμπιακός ξέφυγε και με +28 (72-44) παίζοντας εξαιρετική άμυνα απέναντι στην ομάδα της Νίκαιας. Ο Μπαρτζώκας έριξε ξανά στο παρκέ τον Έισι και όταν ακούστηκε η κόρνα της γραμματείας, ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραφε 109-65.

Διαιτητές: Μαγκλογιάννης, Θεονάς, Γερακίνης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 13 (3), Φαλ 13, Βεζένκοφ 16 (1), Παπανικολάου 6, Έισι 12 (2), Λούντζης 7 (1), Λαρεντζάκης 15 (3), Σλούκας 8 (2), Μάρτιν 2, Πρίντεζης 6, Ζαν-Σαρλ 9 (1)

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Μουσταφά 8 (2), Τζερμάν 13 (2), Αθηναίου 11 (3), Γόντικας 10, Χουγκάζ 9, Χατζηκυριάκος, Αρσενόπουλος 3 (1), Πάρκερ, Γκιουζέλης 6 (1), Λάνγκφορντ 3 (1), Κίνγκσλεϊ 2

