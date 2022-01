Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Εξαφανίστηκαν τα 1000 εισιτήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καπνός έγιναν τα εισιτήρια μέσα σε λίγα λεπτά για το ντέρμπι στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την Κυριακή για τη 18η αγωνιστική της Super League 1, παρουσία μόνο 1.000 οπαδών, εξαιτίας των νέων μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού σε όλα τα γήπεδα.

Ως εκ τούτου, τα λιγοστά “εισιτήρια” εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά με την “πράσινη” ΠΑΕ να ανακοινώνει sold out.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα αποθέματα προσκλήσεων (μέσω της διαδικασίας εξαργύρωσης των καρτών διαρκείας) για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε τον κόσμο και ζητάμε την κατανόηση από όλους όσοι θα ήθελαν να παραβρεθούν στο γήπεδο και να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας, αλλά δυστυχώς οι περιορισμοί βάσει της ΚΥΑ δεν αφήνουν περιθώρια».

Ειδήσεις σήμερα:

Κατάληψη στην ΑΣΟΕΕ

“Ενώπιος Ενωπίω” – Μητσοτάκης: Νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο

Νόβακ Τζόκοβιτς: Η Αυστραλία ακύρωσε τη βίζα του