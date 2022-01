Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Στο... Ντουμπάι μετά την Αυστραλία

Ο Σέρβος τενίστας έφθασε αεροπορικώς στο Ντουμπάι μετά την απέλασή του από την Αυστραλία.



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφθασε αεροπορικώς στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά την απέλασή του από την Αυστραλία, έπειτα από τη δικαστική μάχη γύρω από το ότι δεν έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, διαπίστωσε σήμερα μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία είχε επιβιβαστεί στην ίδια πτήση με τον σέρβο άσο του τένις.

Ο υπ’ αριθμόν ένα τενίστας στην παγκόσμια κατάταξη βγήκε από το αεροσκάφος με δυο σάκους, φορώντας χειρουργική μάσκα, έπειτα από την προσγείωση του αεροσκάφους στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι στις 05:32 (τοπική ώρα· στις 03:32 ώρα Ελλάδας).

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επρόκειτο να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήδη από το εναρκτήριο ματς του Αυστραλιανού Όπεν σήμερα, αλλά ο Σέρβος, που δεν έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του μετά την απόρριψη από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη της Αυστραλίας της προσφυγής του εναντίον της ακύρωσης της βίζας του, που οδήγησε στην απέλασή του από τη χώρα.

Εγκατέλειψε τη Μελβούρνη, μαζί με την ομάδα των προπονητών του, χθες στις 22:51 (στις 13:51 ώρα Ελλάδας), χωρίς να γνωρίζει τον τελικό προορισμό του.

Η άδοξη αναχώρησή του, ενώ προσδοκούσε να κατακτήσει για δέκατη φορά τον τίτλο στο Αυστραλιανό Όπεν, με άλλα λόγια τον 21ο του τίτλο Γκραντ Σλαμ, ρεκόρ, έβαλε τον επίλογο στο σίριαλ ένδεκα ημερών, με πολιτική και διπλωματική χροιά, με φόντο την εναντίωση στον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

