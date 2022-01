Πολιτισμός

Τόλης Βοσκόπουλος - Άντζελα Γκερέκου: Η ανάρτηση για τους 6 μήνες χωρίς τον “πρίγκιπα”

Με ένα όμορφο στιγμιότυπο από ευτυχισμένες στιγμές τους και ένα λουλούδι, η Πρόεδρος του ΕΟΤ τίμησε τους έξι μήνες από τον χαμό του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Με ένα στιγμιότυπο από παλαιότερη φωτογράφισή τους και από ευτυχισμένες στιγμές που μοιράστηκε το ζευγάρι, τίμησε η Άντζελα Γκερέκου την συμπλήρωση έξι μηνών από τον θάνατό του Τόλη Βοσκόπουλου.

Κρατώντας ζωντανή την μνήμη του Τόλη Βοσκόπουλου η Άντζελα Γκερέκου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στα social media.

Η πρόεδρος του ΕΟΤ ανήρτησε μια ασπρόμαυρη κοινή φωτογραφία με τον "πρίγκιπα" του λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος λίγο πριν κλείσει τα 81 του χρόνια, πέθανε από ανακοπή καρδιάς.

Η Άντζελα Γκερέκου συνόδευσε τη φωτογραφία με τον αριθμό 6 και ένα λουλούδι, αναφερόμενη στους 6 μήνες που ο Τόλης Βοσκόπουλος δεν βρίσκεται στη ζωή.





