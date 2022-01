Αθλητικά

Μπακς- Αντετοκούνμπο: “Διαστημικός” Giannis και σπουδαία νίκη

Κορυφαίος για ακόμα μία φορά ήταν ο Greek Freak, με τους Μπακς να επικρατούν στο Μέμφις.

Σπουδαία νίκη σημείωσαν οι Μπακς, που επικράτησαν του «καυτού» Μέμφις (σ.σ. οι Γκρίζλις είχαν 12 νίκες στα τελευταία 13 ματς) με 126-114 στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι στην επιστροφή του Τζρου Χόλιντεϊ μετά από απουσία έξι αγώνων. Με αυτήν την νίκη, τα «ελάφια» ανέβηκαν στο 28-19 και βρίσκονται στην 4η θέση της Ανατολής, ενώ οι Γκρίζλις έπεσαν στο 31-16 και είναι τρίτοι στη Δύση.

Κορυφαίος των νικητών ήταν για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (10/21 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/8 βολές), 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν για άλλη μία φορά, ο Κρις Μίντλετον με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Όσον αφορά στον Χόλιντεϊ, δεν ξεκίνησε βασικός και είχε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε 21 λεπτά.

Για τους Γκρίζλις, ο Τζα Μοράντ είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 14 ασίστ και ο Τζάρεν Τζάκσον είχε 29 πόντους (τους 27 στο δεύτερο ημίχρονο), 9 ριμπάουντ και 4 μπλοκ.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/1 στις 03:00) απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, που καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην Ανατολή.

