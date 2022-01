Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: προβλέψεις για “περίεργο” τριήμερο

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” κάνει αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια και εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε και τι να περιμένουμε κάθε ημέρα.

Για ένα τριήμερο με αρκετές αντιφάσεις και με διαφορετικές συνθήκες στην κάθε ημέρα του έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας των αστρολογικών προβλέψεων στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή.

Όπως εξήγησε η αστρολόγος, η Παρασκευή αναμένεται να είναι δημιουργική σε ότι αφορά ζητήματα δουλειάς, αλλά και σε σχέση με την υγεία.

«Το Σάββατο μπορεί να οδηγήσει σε λάθη και πρέπει να προσέχουμε», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Σχετικά με την Κυριακή είπε ότι είναι μια ημέρα που μπορεί να υπάρξουν «απρόσμενοι έρωτες ή αποκατάσταση σχέσεων για όσους είχαν τσακωθεί ή απομακρυνθεί».

«Αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να το εκμεταλλευθούμε, να συζητήσουμε πάλι για θέματα για τα οποία δεν είχαμε βρει μια λύση και κυρίως όσοι είναι “μαλωμένοι” μεταξύ τους, να συζητήσουν για να τα ξαναβρούν και να περάσουν μια ωραία Κυριακή», είπε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

