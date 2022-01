Αθλητικά

“Ελπίδα” - Παναθηναϊκός: Έπεσε το στέγαστρο στην “Λεωφόρο” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμάκιο θα επιθεωρήσει το σημείο και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς. Τι θα γίνει με τους κατόχους διαρκείας.



Σε ανακοίνωσή της το απόγευμα της Τρίτης (25/01), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε επίσημα τους φίλους της ομάδας για το μέγεθος της ζημιάς στο στέγαστρο του «Απόστολος Νικολαΐδης» απ' την πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και την υποχώρησή του προς τις κερκίδες, λόγω του βάρους του χιονιού απ' την κακοκαιρία «Ελπίδα».

Οι «πράσινοι» τόνισαν πως το πρωί της Τετάρτης (26/01) θα επιθεωρήσει το σημείο κλιμάκιο και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς, ενώ, μέχρι να γίνει αυτό, οι κάτοχοι διαρκείας στις θύρες 2, 3Α, 3Β και 5 που καλύπτονται απ' το εν λόγω σκέπαστρο, θα μεταφερθούν σε άλλες θύρες του γηπέδου της Λεωφόρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο φίλαθλο κοινό ενημερώνει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Αττική, προκάλεσαν το βράδυ της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου φθορά στο γήπεδο "Απόστολος Νικολαΐδης".

Πιο συγκεκριμένα το στέγαστρο που καλύπτει τις θύρες 2, 3Α, 3Β, 5 υποχώρησε προς τις κερκίδες. Από τον πρώτο έλεγχο που έγινε, στο υπόλοιπο γήπεδο δεν έχει γίνει καμία απολύτως ζημιά και θα κληθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες να το πιστοποιήσουν.

Το πρωί της Τετάρτης 26 Ιανουαρίου κλιμάκιο θα επιθεωρήσει το σημείο και θα προβεί σε λεπτομερή εκτίμηση της ζημιάς, όπως και το χρόνο αποκατάστασης. Παράλληλα από αύριο κιόλας θα ξεκινήσουν οι απαιτούμενες εργασίες.

Σε ό,τι αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες που έχει υποχωρήσει το στέγαστρο αλλά και τους κατόχους σουιτών, θα μεταφερθούν σε άλλες θύρες του γηπέδου έως ότου αποκατασταθεί η ζημιά. Για το συγκεκριμένο θέμα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση, ενημερώνοντας σχετικά».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - Θεοδωρικάκος για Αττική Οδό: δεν υπήρξε ολιγωρία των Αρχών (βίντεο)

Κατερίνη - Κορονοϊός: Πού οφείλεται ο θάνατος του βρέφους 5,5 μηνών

Κορονοϊός: Μπαρ έπαιζε μουσική με πελάτες χωρίς πιστοποιητικά