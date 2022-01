Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός θανάτων ασθενών την Παρασκευή από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, ενώ αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 22.362 νέα κρούσματα , εκ των οποίων 84 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 8024 νέα κρούσματα, ενώ τα 1968 στη Θεσσαλονίκη.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Τα κρούσματα ανά περιφέρεια

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

