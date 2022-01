Πολιτισμός

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ γίνεται Δίας (εικόνες)

Το Θεό Δία θα υποδυθεί ο ηθοποιός του Χόλυγουντ.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αναλαμβάνει τον Όλυμπο.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία για ένα νέο μυστηριώδες έργο που ονομάζεται «Δίας» (Zeus) στο Instagram στο οποίο εμφανιζόταν ντυμένος ως ο Έλληνας θεός.

Και το αίνιγμα συνεχίζονταν με την λεζάντα της φωτογραφίας να γράφει: «Έρχεται τον Φεβρουάριο του 2022».

Ο μικρότερος γιος του, Τζόσεφ Μπαένα (Joseph Baena), σχολίασε τη φωτογραφία: «Ω θεέ του ουρανού, σε παρακαλώ ευλόγησε την αντλία μου σήμερα ????».

Αν και η σελίδα του Σβαρτσενέγκερ στο IMDb δεν έχει περιλαμβάνει ταινία με τον τίτλο «Zeus», το Men's Health αναφέρει ότι το έργο θα μπορούσε να είναι μια πιθανή διαφήμιση για το Super Bowl.

Λίγο πριν το νέο έτος, ο Σβαρτσενέγκερ οριστικοποίησε το διαζύγιό του με τη Μαρία Σράιβερ 10 χρόνια μετά τον χωρισμό τους.

