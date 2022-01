Οικονομία

ΤτΕ – Καταθέσεις: Επέστρεψαν στα επίπεδα του 2014

Τι ποσοστό αύξησης εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο

Αύξηση κατά 2,7 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο με αποτέλεσμα το συνολικό τους υπόλοιπο τη χρονιά που μας πέρασε να διαμορφωθεί στα 135 δισ. ευρώ, “επιστρέφοντας” στα επίπεδα που βρίσκονταν τον Ιούλιο του 2014.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1,814 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 470 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα άγγιξαν τα 180 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβάνονται και αυτές των πιστωτικών ιδρυμάτων) καταγράφοντας τον Δεκέμβριο αύξηση κατά 4,2 δισ. ευρώ ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 9,9% από 10,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 1,592 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Δεκέμβριο του 2021, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2,057 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 20,8% από 20,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασαν μείωση κατά 908 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των χορηγήσεων, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 10,1% τον Δεκέμβριο του 2021 από 12,2% τον προηγούμενο μήνα.

Τα αναλυτικά στοιχεία

Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Δεκέμβριο του 2021, ήταν θετική κατά 1,832 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 538 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,3% από 4,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1,545 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 437 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 10,1% από 13,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 287 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 101 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά 107 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Δεκέμβριο του 2021, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 76 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,4% από -2,3% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη Γενική Κυβέρνηση, τον Δεκέμβριο του 2021, ήταν αρνητική κατά 3,16 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,163 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε σε 33,4% από 43,3% τον προηγούμενο μήνα.

