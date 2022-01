Life

Σοφία Καρβέλα: διαζύγιο “βόμβα” από τον Θανάση Πανουργιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα δεν αφήνει χώρο για ερωτήματα....

Μια νέα ανάρτηση έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Σοφία Καρβέλα.

Συγκεκριμένα, η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες με αφορμή τα γενέθλια του Θανάση Πανουργιά στις 30 Ιανουαρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άκης Τσοχατζόπουλος: Το παρασκήνιο πίσω από τις διαθήκες του (βίντεο)

Κορονοϊός: 119 θάνατοι και 19731 νέα κρούσματα τη Δευτέρα

NBA – Αντετοκούνμπο: Διασυρμός για τους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι