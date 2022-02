Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer - FDA: Αίτημα για δύο δόσεις σε παιδιά κάτω των 5 ετών

Οι Pfizer και BioNTech αναμένεται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας έκτακτης χρήσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού στα παιδιά ηλικίας έξι μηνών έως 5 ετών στον FDA.

Τα εμβόλια κατά του κορονοϊού για τα παιδιά κάτω των 5 ετών ενδέχεται να είναι διαθέσιμα ήδη στα τέλη Φεβρουαρίου, εφόσον το σκεύασμα των Pfizer και BioNTech εγκριθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να χορηγείται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, επεσήμανε η αμερικανική εφημερίδα επικαλούμενη πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η FDA ζήτησε από τις εταιρείες να υποβάλλουν την αίτηση ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να ξεκινήσουν να εξετάζουν τα στοιχεία για το σχήμα των δύο δόσεων.

“Η ιδέα είναι να προχωρήσουμε και να ξεκινήσουμε την εξέταση των δύο δόσεων”, ανέφερε άρθρο της Washington Post.

“Αν τα στοιχεία είναι καλά, μπορεί να ξεκινήσει η χορήγηση των δύο βασικών δόσεων στα παιδιά μήνες νωρίτερα σε σχέση με το αν περιμέναμε μέχρι να συγκεντρωθούν τα στοιχεία για την τρίτη δόση”.

Η Pfizer είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι αναμένει τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τις κλινικές δοκιμές στα παιδιά κάτω των 5 ετών ως τον Απρίλιο, αφού άλλαξε την έρευνά της προκειμένου να χορηγήσει τρίτη δόση εμβολίου σε όλα τα παιδιά κάτω των 5 ετών τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες μετά τη δεύτερη.

Η εταιρεία έκανε αυτή τη διόρθωση στην έρευνα διότι φάνηκε ότι τα παιδιά ηλικίας 2 με 4 ετών στα οποία χορηγήθηκαν δύο δόσεις με 3 μικρογραμμάρια του σκευάσματος δεν είχαν την ίδια ανοσοαπόκριση που παρουσίασαν τα μεγαλύτερα παιδιά στα οποία χορηγήθηκε μεγαλύτερη δόση.

