ΝΔ κατά ΚΙΝΑΛ για τα μάτια… του Πολάκη!

Οι «ίσες αποστάσεις» σημαίνουν «ταύτιση με τον Πολακισμό», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΝΔ.

Το νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη, το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή, προκάλεσε και ένταση ανάμεσα στη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι «απέναντι σε ένα πρωτοφανές περιστατικό, όπως το χθεσινό, δεν μπορεί κανείς να κρατά ίσες αποστάσεις. Δεν μπορείς να κρατάς ίσες αποστάσεις ανάμεσα στον Πολάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ από τη μια και τους κανόνες της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου από την άλλη.

Γιατί ίσες αποστάσεις στην περίπτωση αυτή σημαίνουν ταύτιση με τον Πολακισμό του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι βλαπτικό για τη Δημοκρατία. Πράγμα που θα έπρεπε να έχουν αντιληφθεί πολύ καλύτερα ιδίως όσοι έχουν εμπειρία στο Ευρωκοινοβούλιο».

Και καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ, «Το ΚΙΝΑΛ απέναντι σε μια καθαρά αντιθεσμική συμπεριφορά επέλεξε το ρόλο του “επιτήδειου ουδέτερου”. Ο κομματικός μικροϋπολογισμός υπερισχύει της θεσμικής υπευθυνότητας».

