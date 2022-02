Κοινωνία

Δολοφονία 19χρονου: Θρήνος στην κηδεία του Άλκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς, φίλοι, απλοί φίλαθλοι έσπευσαν να πουν το τελευταίο αντίο στον Άλκη. Συγκινεί το "αντίο" από το 2ου ΓΕΛ Βέροιας.





Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε, σήμερα, στη Βέροια, ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του σε δολοφονική επίθεση, τα ξημερώματα της Τρίτης, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στα Κοιμητήρια της Βέροιας, με την οικογένεια, τους συγγενείς και φίλους του να είναι απαρηγόρητοι από τον ξαφνικό χαμό του. Η δε ταφή του πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο των Κοιμητηρίων, με τους παρευρισκόμενους να αφήνουν κίτρινα και λευκά λουλούδια στη μνήμη του, λέγοντας το «τελευταίο αντίο».

Στο μεταξύ, την οδύνη της για τον άδικο χαμό ενός εκ των νεότερων μελών της, εκφράζει, με σημερινή ανακοίνωσή της, η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. «Είμαστε βαθύτατα προβληματισμένοι-ες για την έξαρση της τυφλής βίας, ειδικότερα στις τάξεις της νεολαίας μας, στην κοινωνία, στα σχολεία, στα Πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή είμαστε αγανακτισμένοι με την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου, με προφανείς τις συνέπειες που αυτή έχει υποδαυλίζοντας τη βία που προαναφέραμε», τονίζεται -μεταξύ άλλων- στην ανακοίνωση.

Ζητείται δε, από την Πολιτεία «να ανταποκριθεί στην ευθύνη της για την εξυγίανση του επαγγελματικού αθλητισμού στη χώρα».

Συγκινεί το «αντίο» του 2ου ΓΕΛ Βέροιας

Το δικό τους «αντίο» στον 19χρονο Άλκη, που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, λένε καθηγητές και μαθητές του 2ου ΓΕΛ Βέροιας, στο οποίο φοιτούσε ο άτυχος νεαρός.

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην τοπική ιστοσελίδα veriotis.gr, κάνουν λόγο για ένα παιδί «γελαστό και ευγενικό» και εκφράζουν την ελπίδα τους «ο άδικος θάνατος αυτού του νέου παιδιού να αποτελέσει αφορμή για περισυλλογή και να γίνει μια ουσιαστική αρχή για υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε φαινομένου βίας».

Η ανακοίνωση του 2ου ΓΕΛ Βέροιας:



«Για τον Άλκη…

Περήφανο παράστημα, θάρρος γνώμης, ευγένεια τρόπων, σπινθηροβόλο βλέμμα, φιλομάθεια, πολυπραγμοσύνη, καλοπροαίρετη διάθεση, φίλαθλο πνεύμα, αστείρευτο γέλιο! Αυτός ήταν ο Άλκης που γνωρίσαμε τα δύο τελευταία χρόνια της μαθητικής του πορείας στο 2ο ΓΕΛ Βέροιας. Τον αποχαιρετήσαμε φοιτητή αλλά σήμερα συγκλονισμένοι όλοι, καθηγητές, μαθητές, απόφοιτοι – συμμαθητές του θρηνούμε το χαμό αυτού του γελαστού και ευγενικού παιδιού, που τόσο βίαια και άδικα κόπηκε το νήμα της ζωής του, ως θύματος τυφλής οπαδικής βίας. Στην οικογένεια του εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον ανείπωτο πόνο που βιώνει. Ο Άλκης δε ζει δίπλα μας πια… αλλά ζει μέσα στις καρδιές μας!!! Ας αποτελέσει ο άδικος θάνατος αυτού του νέου παιδιού αφορμή για περισυλλογή και ενδοσκόπηση όλων μας, απλών πολιτών και Πολιτείας κι ας γίνει μια ουσιαστική αρχή για υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε φαινομένου βίας.

Σύλλογος Καθηγητών 2ου ΓΕΛ Βέροιας

Μαθητές και μαθήτριες 2ου ΓΕΛ Βέροιας».





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – ΕΝΦΙΑ: Μείωση κατά 13%

Υπόθεση βιασμού - 27χρονος: Η πρώτη αντίδραση μετά τις τοξικολογικές (βίντεο)

Σερρες: Λήστεψαν ηλικιωμένη και της απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα