ΗΠΑ: νεκρός ο αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος για τη μεγάλη επιχείρηση στη Συρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία είναι πλέον νεκρός.

Μετά από επιχείρηση που έλαβε χώρα στη βορειοδυτική Συρία, οι δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εξουδετέρωσαν τον ηγέτη του ISIS Αμπού Ιμπραήμ αλ-Χασίμι αλ-Κουραίσι.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Τζο Μπαίντεν: "Χάρη στην ικανότητα και τη γενναιότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, βγάλαμε από το πεδίο της μάχης τον Αμπού Ιμπραχίμ αλ Χασίμι αλ Κουράισι -- τον ηγέτη του ISIS. Όλοι οι Αμερικανοί επέστρεψαν με ασφάλεια από την επιχείρηση".

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme