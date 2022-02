Αθλητικά

Ηλιούπολη: η κατάρρευση του παίκτη, οι εξετάσεις και η προσπάθεια για ανάνηψη

Σοκ και θρήνος για τον άτυχο ποδοσφαιριστή, που άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο, μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Της Λίτσας Ιωάννου

Σοκαρισμένος παραμένει ο ποδοσφαιρικός κόσμος, από τον θάνατο του νεαρού ποδοσφαιριστή, Αλέξανδρου Λάμπη.

Όπως λέει ο Αριστείδης Στεφανής, Έφορος της ομάδας της Ηλιούπολης, «15:00 άρχισε το παιχνίδι, 15:04 έγινε το μοιραίο, δυστυχώς. Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ειδοποιήθηκε 15:11 το ασθενοφόρο».

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στις 15:23 έφθασε στο γήπεδο, μια μηχανή άμεσης επέμβασης, ενώ στις 15:27 αφίχθη και ασθενοφόρο.

Ο κ. Στεφανής συμπληρώνει πως «αμέσως ήρθε το ιατρικό τιμ, που παρείχε βοήθεια και συνδέθηκε με απινιδωτή. Δεν είχε σφυγμό ο παίκτης, είχε πολύ χαμηλό σφυγμό».

Ο 22χρονος Αλέξανδρος φέρεται, να είχε υποβληθεί στις 19 Ιανουαρίου σε καρδιολογικές εξετάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν έδειξαν κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως «είδα από το παράθυρο, μέσα του έκαναν μαλάξεις για 15-20 λεπτά. Δεν συνήλθε το παιδί. Είδα την μάνα του που έκλαιγε και εγώ δεν άντεξα να βλέπω το θέαμα».

Στις 15:32 το ασθενοφόρο αναχωρεί για το νοσοκομείο, όπου φτάνει 11 λεπτά αργότερα, αλλά ήταν αργά!

Ο Αλέξανδρος Λάμπης είχε αφήσει την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας τη θλίψη. Συγκλονισμένη η ομάδα του να τον αποχαιρετά, αναφέροντας σε μήνυμα της «η ομάδα και ολόκληρη πόλη θρηνούν την απώλεια ενός παιδιού που ήταν κομμάτι της καρδιάς του συλλόγου και της τοπικής κοινωνίας. Aλέκο μας, μαζί σου έφυγε και ένα μέρος της ψυχής της ομάδας μας. Καλό ταξίδι».

