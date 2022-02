Αθλητικά

Ηλιούπολη - Γ' Εθνική: Πέθανε ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια αγώνα

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Ηλιούπολης που κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο.

Ενας νεαρός ποδοσφαιριστής 22 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ηλιούπολης με την Ερμιονίδα για το πρωτάθλημα της Γ΄ εθνικής κατηγορίας.

Ο Αλέξανδρος Λάμπι κατέρρευσε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ενώ πήγαινε να εκτελέσει ένα πλάγιο, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία επαφή με αντίπαλο ή συμπαίκτη.

Οι γιατροί έσπευσαν δίπλα του και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, κάνοντας και χρήση απινιδωτή, ενώ μετά από περίπου 15 λεπτά έφτασε ασθενοφόρο για να τον παραλάβει. Δυστυχώς, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΣ Ηλιούπολης.

Η ανάρτηση της Ηλιούπολης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Aλέκο μας, φίλε μας, αδερφέ μας, έφυγες τόσο άδικα. Όλη η ομάδα, όλη η πόλη θρηνεί σήμερα. Δεν βγαίνουν τα λόγια… μόνο ένας αβάσταχτος πόνος και ένας κόμπος στο στομάχι. Καλό ταξίδι Αλεκάρα…»

