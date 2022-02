Πολιτική

Πλεύρης: χωρίς τεστ η είσοδος στη χώρα για τους εμβολιασμένους

Τι είπε για την είσοδο στη χώρα από τη Δευτέρα ο Υπουργός Υγείας.

Αλλαγές αναμένονται από τη Δευτέρα όσον αφορά στην είσοδο των ταξιδιωτών στη χώρα.

Όπως ανακοίνωσε μέσα από δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, από τις 7 Φεβρουαρίου, οι πλήρως εμβολιασμένοι δεν θα είναι υπόχρεοι να δείχνουν PCR ή rapid test αλλά θα είναι αρκετό το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Ο κ. Πλεύρης δήλωσε χαρακτηριστικά για τη νέα ταξιδιωτική οδηγία:

«Από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, η είσοδος στη χώρα για όσους έχουν ενεργό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό θα γίνεται χωρίς υποχρεωτικό τεστ».





Κικίλιας: εκπέμποντας ένα ισχυρό μήνυμα ασφάλειας

Βήμα για την ενίσχυση των τουριστικών ροών προς την χώρα, αποτελεί η απόφαση του υπ. Υγείας για άρση της υποχρέωσης διενέργειας τεστ για τους πολίτες με ενεργό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Covid. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς μέτρων που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, διευκολύνουν τους δυνητικούς επισκέπτες να προγραμματίσουν το ταξίδι τους στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας δήλωσε σχετικά: «Η χώρα μας ετοιμάζεται φέτος να υποδεχθεί νωρίτερα από κάθε άλλη φορά από την 1η Μαρτίου τους επισκέπτες της θερινής περιόδου. Ο ελληνικός τουρισμός επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα τα προηγούμενα δύο χρόνια, εκπέμποντας ένα ισχυρό μήνυμα ασφάλειας προς τους ταξιδιώτες της χώρας μας και αυτό θα πράξει και φέτος».

