Γερμανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης των στρατιωτικών της δυνάμεων στη Λιθουανία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο ανάπτυξης επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων στην Λιθουανία για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ απέναντι στην συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει εντολή για την ανάπτυξη δύναμης 3.000 επιπλέον στρατιωτών για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ στην Πολωνία και την Ρουμανία λόγω ανησυχιών για ρωσική εισβολή στην πρώην σοβιετική δημοκρατία.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειασθεί για να ενισχύσουμε» τις υπό γερμανική διοίκηση δυνάμεις στην Λιθουανία, δήλωσε ο Ολαφ Σολτς σε συνέντευξή του στο δίκτυο ARD λίγο πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι θα συζητήσει το θέμα με τους ηγέτες των τριών χωρών της Βαλτικής, οι οποίοι θα τον επισκεφθούν την Πέμπτη το Βερολίνο.

Πάντως, απέκλεισε και πάλι το ενδεχόμενο αποστολής όπλων στην Ουκρανία, λόγω της πολιτικής που εφαρμόζει η Γερμανία να μην στέλνει όπλα σε εμπόλεμες ζώνες.

Το ΝΑΤΟ έχει αναπτύξει τέσσερις πολυεθνείς δυνάμεις μάχης με 5.000 συνολικά στρατιώτες στην Πολωνία, την Λιθουανία, την Λετονία και την Εσθονία, σε απάντηση στην προσάρτηση της Κριμαίας από την Μόσχα το 2014.

Αυτές οι νατοϊκές δυνάμεις μάχης, που τελούν υπό αμερικανική, γερμανική, καναδική και βρετανική διοίκηση, έχουν ως αποστολή να καθυστερήσουν της πρόοδο μίας επίθεσης στην περιοχή κερδίζοντας χρόνο μέχρι την ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην γραμμή του μετώπου.

Ο Ολαφ Σολτς δήλωσε ότι διαπίστωσε κάποια άμβλυνση της έντασης ανάμεσα στην Δύση και την Ρωσία με την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία ή στο πλαίσιο του αποκαλούμενου σχήματος συνομιλιών της Νορμανδίας ανάμεσα στην Γαλλία, την Γερμανία, την Ρωσία και την Ουκρανία.

