Δολοφονία Άλκη: Συλλήψεις και νέα εντάλματα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές που θεωρούνται ύποπτοι για την άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και για άλλα έξι άτομα, που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για υπόθεση που αφορά στην ανθρωποκτονία 19χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα την 01-02-2022, στην περιοχή Χαριλάου, εκδόθηκαν σήμερα δέκα (10) Εντάλματα σύλληψης. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ήδη τέσσερις (4) εκ των εμπλεκομένων. Οι έρευνες συνεχίζονται”.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις Έλληνες κι ένας Αλβανός, περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες, σε εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης του Ανακριτή Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, στην περιοχή Χαριλάου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι ηλικίας 20 έως 23 ετών, ενώ οι τρεις εξ αυτών έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, άγνωστο όμως ακόμη για τι είδους αδικήματα.

Όσον αφορά τους έξι που ανακοινώθηκε ότι ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στην ίδια επίθεση και αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές προκειμένου να εκτελεστούν τα εις βάρος τους εντάλματα σύλληψης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ανάμεσά τους περιλαμβάνεται ένας 20χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία. Πρόκειται για το άτομο που πληροφορίες το τελευταίο 24ωρο ανέφεραν ότι διέφυγε στην πατρίδα του, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής.

Υπενθυμίζεται ότι στη δικογραφία εκτός από τους δέκα παραπάνω (4 συλληφθέντες και 6 ταυτοποιημένους) περιλαμβάνεται κι ο 23χρονος Αλβανός που συνελήφθη ένα 24ωρο μετά το φονικό κι αναμένεται να απολογηθεί αύριο στον Ανακριτή. Εις βάρος του ασκήθηκε, μεταξύ άλλων, ποινική δίωξη για το κακούργημα της από κοινού ανθρωποκτονίας με δόλο, κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Αργά το βράδυ, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ακόμη δυο υπόπτων. Πρόκειται για 2 Έλληνες 20 και 21 ετών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, από την Υπηρεσία μας και αφορούν σε σύλληψη, δυνάμει σχετικών Ενταλμάτων, έξι (6) ατόμων, τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση ανθρωποκτονίας 19χρονου, που έλαβε χώρα την 01-02-2022, στην περιοχή Χαριλάου, ανακοινώνεται ότι εκτελέστηκαν δύο επιπλέον Εντάλματα σύλληψης.

Συνελήφθησαν δηλαδή δύο ακόμη άτομα, ως εμπλεκόμενα στην προαναφερόμενη υπόθεση με τις έρευνες συνεχίζονται.

