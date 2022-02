Κόσμος

Ουκρανία: Πούτιν - Μακρόν βρήκαν σημεία σύγκλισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την εξέλιξη της συνάντησης στην Μόσχα. Τι δήλωσαν οι δύο ηγέτες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Γάλλο ομόλογό του «χρήσιμες και ουσιαστικές», υποστηρίζοντας ότι ορισμένες από τις ιδέες του Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω κοινά βήματα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ταξίδεψε στη ρωσική πρωτεύουσα για να συζητήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν εν μέσω της αντιπαράθεσης της Μόσχας με τη Δύση για τη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας και των αξιώσεων του Κρεμλίνου για την παροχή «εγγυήσεων ασφαλείας» από την Ουάσιγκτον και το NATO.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες μετά τη συνάντηση που είχαν στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν υποστήριξε ότι κάποιες από τις ιδέες του Μακρόν αναφορικά με την ασφάλεια ήταν ρεαλιστικές και πως οι δυο τους θα συζητούσαν ξανά μετά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στο Κίεβο.

«Ορισμένες από τις ιδέες και τις προτάσεις του, οι οποίες πιθανόν να είναι ακόμη πολύ νωρίς να τις συζητήσουμε, νομίζω πως μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω κοινά βήματα. Συμφωνήσαμε πως μετά το ταξίδι του στην ουκρανική πρωτεύουσα θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία για να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στο ζήτημα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε πως εάν η Ουκρανία ενταχθεί στο NATO οι Ευρωπαίοι θα συρθούν σε μία στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, από την οποία δεν θα υπάρξουν νικητές. Δεσμεύτηκε πως η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά της προκειμένου να επιτευχθούν συμβιβασμοί προς όφελος όλων. Ο πρόεδρος της Ρωσίας εξέφρασε την ελπίδα πως η κρίση θα μπορούσε τελικά να επιλυθεί ειρηνικά και συμπλήρωσε ότι δεν βλέπει εναλλακτική στα συμφωνηθέντα στο Μινσκ για την επίλυση της σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία.

«Όσον αφορά στις συμφωνίες του Μινσκ – είτε είναι ζωντανές ή έχουν προοπτικές είτε όχι – πιστεύω ότι απλά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική (σε αυτές)» δήλωσε ο Πούτιν.

Μακρόν: Σημάδια σύγκλισης με τη Ρωσία, αν και οι διαφορές παραμένουν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του ότι στις συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν διαπίστωσε σημάδια σύγκλισης σε ό,τι αφορά στην ουκρανική κρίση, αν και οι διαφορές παραμένουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είπε στον Πούτιν ότι η δημιουργία μίας νέας στρατηγικής για την ασφάλεια στην Ευρώπη δεν θα έπρεπε να γίνει ακυρώνοντας το δικαίωμα κρατών να ενταχθούν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ο Μακρόν είχε επίσης έναν καλό λόγο να πει για τον ουκρανό ηγέτη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας πως κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του παρά τη συσσώρευση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα της χώρας του.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: θυελλώδεις άνεμοι, βροχές και καταιγίδες την Τρίτη

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 172 σημεία την Τρίτη