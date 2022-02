Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Βιασμός: Ανατροπή με τις τοξικολογικές εξετάσεις

Τι αναφέρει τεχνικός σύμβουλος για την ποσότητα αλκοόλ που βρέθηκε τελικά στο αίμα της 24χρονης Γεωργίας.

Ανατρεπτικά στοιχεία που ενδεχομένως επηρεάσουν την εξέλιξη της υπόθεσης με τον φερόμενο βιασμό της 24χρονης αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος, Δημήτρης Γαλεντέρης, με τον ίδιο να τονίζει στο ThessToday.gr ότι «δεν υπάρχει μικρή κατανάλωση αλκοόλ όπως βιάστηκαν πολλοί να περιγράψουν. Τα ποσοστά κατανάλωσης αιθανόλης ήταν σημαντικά».

Αν και οι πρώτες διαρροές έκαναν λόγο για «καθαρές τοξικολογικές εξετάσεις», ο τεχνικός σύμβουλος της 24χρονης έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, αφού, πλέον, κάνει λόγο για εντοπισμό σημαντικής ποσότητας αλκοόλ και όχι «ελάχιστης όπως κάποιοι έσπευσαν να παρουσιάσουν».

Ο κ. Γαλεντέρης εξηγεί ότι ύστερα από προσεκτική ανάγνωση του τελικού πορίσματος των τοξικολογικών εξετάσεων διαπίστωσε ότι, «Δεν υπάρχει μικρή κατανάλωση αλκοόλ ή η ελάχιστη όπως βιάστηκαν να δηλώσουν από την πλευρά των φερόμενων ως κατηγορουμένων. Ήταν εντελώς λάθος αυτό το συμπέρασμα. Τα ποσοστά αιθανόλης σύμφωνα με τις τοξικολογικές προκύπτουν σημαντικά, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απώλειες στη συνείδηση».

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της 24χρονης μετά τη διαπίστωση για την κατανάλωση αλκοόλ, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο δεν ήταν αμελητέα, αναμένεται να ενσωματώσει το παραπάνω στοιχείο στην τεχνική έκθεση που θα συνταχθεί και θα παραδοθεί στην ανακρίτρια την επόμενη εβδομάδα.

«Η ανακρίτρια μετά θα αποφασίσει τι θα κάνει, εμείς προσπαθούμε με τις παρατηρήσεις μας να βοηθήσουμε για να έχει καλύτερη εικόνα και κρίση», δήλωσε ο κ. Γαλεντέρης, με τον ίδιο να συμπληρώνει ότι «το στοιχείο για τα ποσοστά αλκοόλ θα το καταθέσω στην ανακρίτρια μαζί με τον τελικό φάκελο, την επόμενη εβδομάδα».

