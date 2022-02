Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Εισαγγελική έρευνα για την ανάρτηση φωτογραφίας με μαχαίρι

Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκάλεσε καταγγελία που έκανε νωρίτερα ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, για φωτογραφία που φέρεται να αναρτήθηκε μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα και απεικονίζει ένα μαχαίρι καρφωμένο σε ξύλινη επιφάνεια.

Με βάση την καταγγελία, που έκανε ο ποινικολόγος σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής για λογαριασμό των γονιών του 19χρονου Άλκη και των δύο φίλων του, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί πότε κι από ποιον έγινε η ανάρτηση, κι αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της υποκίνησης τέλεσης αδικημάτων βίας, στο πλαίσιο του Αθλητικού Νόμου.

Την έρευνα αναμένεται να αναλάβει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες παντως τη φωτογραφία ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιώργος Σαββίδης, μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ, τον περασμένο Νοέμβρη μετά από έναν αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη, στον οποίο η ομάδα ηττήθηκε. Όπως αφήνουν να εννοηθεί, κύκλοι του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Σαββίδης με τη συγκεκριμένη φωτογραφία ήθελε να στείλει μήνυμα προς το εσωτερικό της ομάδας, ότι έρχονται τομές και αλλαγές.

