Τουρκία: Μπλοκάρει διεθνή μέσα χωρίς άδεια

Προθεσμία έδωσε η τουρκική ραδιοτηλεοπτική εποπτική αρχή σε τρία διεθνή πρακτορεία ειδήσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας, διαφορετικά θα μπλοκάρεται η πρόσβαση σε αυτά.

Η τουρκική ραδιοτηλεοπτική εποπτική αρχή έδωσε την Τετάρτη προθεσμία 72 ωρών σε τρία διεθνή πρακτορεία ειδήσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας, διαφορετικά θα μπλοκάρεται η πρόσβαση στις πλατφόρμες τους, δήλωσε σήμερα ένα μέλος της υπηρεσίας.

Ο Ιλχάν Ταστζί, ο οποίος είναι επίσης βουλευτής της αντιπολίτευσης, επέκρινε την κίνηση του Ανώτατου Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (RTUK) να ζητήσει άδειες από τους τουρκόφωνους ιστότοπους του γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού μέσου Deutsche Welle, της Φωνής της Αμερικής (Voice of America) και του Euronews, λέγοντας ότι αποτελεί μια ακόμη επίθεση στην ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία.

"Απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία πως θα δοθεί προθεσμία 72 ωρών στους ιστότοπους amerikaninsesi.com, dw.com/tr και euronews.com προκειμένου να αποκτήσουν άδεια", ανέφερε σε ένα τουίτ.

Το διοικητικό συμβούλιο του RTUK, στο οποίο κυριαρχεί το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚ), δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο να σχολιάσει γιατί ζήτησε τις άδειες.

Η Τουρκία έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια την επιτήρηση των ΜΜΕ δίνοντας στο RTUK σαρωτική εποπτεία σε όλο το διαδικτυακό περιεχόμενο, το οποίο έχει επίσης την εξουσία να αφαιρεί. Περίπου το 90% των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία ανήκουν τώρα στο κράτος ή πρόσκεινται στην κυβέρνηση.

Ο Ταστζί υποστήριξε πως ο πραγματικός στόχος του RTUK είναι η ελευθερία του Τύπου.

"Μετά τα εθνικά μέσα ενημέρωσης είναι η σειρά των διεθνών ειδησεογραφικών ιστοτόπων να τεθούν υπό επιτήρηση και να φιμωθούν. Με την προσέγγιση του RTUK "υπάρχουν βίντεο στον ιστότοπο, πρέπει να αποκτήσει άδεια', δεν θα μείνουν μέσα ενημέρωσης χωρίς επιτήρηση", είπε.

Δυτικοί σύμμαχοι και οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησαν την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι χρησιμοποιεί ένα αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016 ως πρόσχημα προκειμένου να φιμώσει κάθε αντίθετη φωνή. Η κυβέρνηση το αρνείται, λέγοντας πως τα μέτρα οφείλονται στις απειλές ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Τουρκία.

Τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία ο Ερντογάν επικρίνει συχνά περιεχόμενο μέσων ενημέρωσης που δεν συνάδει με τις συντηρητικές ισλαμικές αξίες που πρεσβεύει το κόμμα του.

