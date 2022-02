Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στο Μερίζο

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη νήσο Γκουάμ, στο Μερίζο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε στο Μερίζο, το νοτιότερο χωριό στο έδαφος του νησιού Γκουάμ απόψε (Δευτέρα πρωί, τοπική ώρα), ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 178 χλμ, σύμφωνα με το USGS.

Η αμερικανική υπηρεσία προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό.

