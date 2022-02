Κοινωνία

Μενίδι: Άνδρας βρέθηκε νεκρός - Ήταν άγρια ξυλοκοπημένος

Οι αστυνομικοί προσπαθούν θα λύσουν τον γρίφο του θανάτου του. Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες περίοικων.



Nεκρό εντόπισαν σε χωράφι έναν 44χρονο άνδρα στο Μενίδι το απόγευμα της Κυριακής κάτοικοι πολυκατοικίας.



Οι περίοικοι που εντόπισαν τη σορό του άνδρα ειδοποίησαν αρχικά το ΕΚΑΒ και αμέσως μετά την Άμεση Δράση.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ήταν σεσημασμένος, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο του θανάτου του.

Οι πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος δέχτηκε χτυπήματα από τρία έως πέντε άτομα, ενώ υπάρχει και μαρτυρία ατόμου, σύμφωνα με το cnn.gr, που είδε τον άνδρα μετά την επίθεση να προσπαθεί να διαφύγει από τους δράστες, περπατώντας λίγα μέτρα και να σωριάζεται στο έδαφος, στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός.

Τη Δευτέρα, θα γίνει η νεκροψία νεκροτομή και οι Αρχές δεν αποκλείουν ο ξυλοδαρμός να ήταν η αιτία του θανάτου του. Το θύμα είχε στο παρελθόν απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ και οι αστυνομικοί εξετάζουν όλους τους φακέλους, για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί.

