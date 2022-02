Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες

Τι αναφέρει μαθήτρια του σχολείου στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση.

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση σχετικά με σεξουαλική παρενόχληση σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη από καθηγητές.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν καταγγελίες 13 μαθητριών του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Θεσσαλονίκης για σεξουαλική παρενόχληση που φέρονται να δέχθηκαν από δύο καθηγητές τους.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διερευνηθεί, εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Την έρευνα αναμένεται να αναλάβει η αστυνομία.

Οι μαθητές του γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν κατάληψη την Τετάρτη για να αναδειχθεί το ζήτημα αυτό και να δει το φως της δημοσιότητας η υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο καθηγητές που κατηγορούνται από τα παιδιά, βρίσκονται σε άδεια και όχι – τουλάχιστον για την ώρα – σε διαθεσιμότητα, ενώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθυντής του 3ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής που καταγγέλλεται από μαθήτριες, του ζήτησε τηλεφωνικά να πάρει μετάθεση σε άλλο σχολείο.

“Η κατάληψη ξεκίνησε από μαθητές του γυμνασίου με βασική αιτία τις καταγγελίες που υπήρξαν από μαθήτριες, ότι ένας καθηγητής του γυμνασίου, τους παρενοχλεί σεξουαλικά. Στην αρχή το λύκειο δεν συμμετείχε, αλλά μέχρι το μεσημέρι με ενημέρωσε το 15μελες ότι θα συμμετέχουν και αυτοί, καθώς είπαν ότι είχαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και στο λύκειο από καθηγητή”, ανέφερε ο διευθυντής του 3ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, Λευτέρης Λιάζος.

Τι αποκαλύπτςι μαθήτρια

Μία μαθήτρια του γυμνασίου, ανέφερε πως φίλες της έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από καθηγητή του σχολείου και η ίδια τόνισε ότι τις πιστεύει.

“Όταν είχαμε τα μαθήματά του και χτυπούσε το κουδούνι για διάλειμμα, πάντα έλεγε όλα τα αγόρια να κατέβουν κάτω για να μην υπάρχει κανένα στην αίθουσα μπορεί να κρατούσε δύο – τρία κορίτσια ή να είμαστε και εμείς εκεί”, και στη συνέχεια έκανε λόγο για απρεπείς και χυδαίες ερωτήσεις του καθηγητή προς τις μαθήτριες για τη σεξουαλική τους ζωή.

Ακόμη ανέφερε: “Οι συμμαθήτριές μου ήταν σε σοκαριστική κατάσταση, έκλαιγαν γιατί κανένας δεν τους πίστευε. Κάποιοι από τους καθηγητές έλεγαν ότι το κάνουμε επίτηδες γιατί δεν μας έβαλαν καλούς βαθμούς. Η φίλη μου είναι 15χρονων ενώ αντιμετωπίζει αυτή τη συμπεριφορά από τον καθηγητή από πέρυσι”. Σύμφωνα με την ίδια, πολλά κορίτσια δεν ήταν έτοιμα να μιλήσουν τόσο καιρό στους γονείς τους.

