Θεσσαλονίκη: καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών από καθηγητές

Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές των σχολείων που φέρεται ότι καθηγητές παρενχλούσαν μαθήτριες.

Μαθητές του 3ου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης προέβησαν σε κατάληψη, σχετικά με τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που έχουν όπως φαίνεται υποστεί μαθήτριες από καθηγητές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλονται μέχρι στιγμής ανεπίσημα, δύο καθηγητές του σχολείου, ένας από το Γυμνάσιο και ένας από το Λύκειο, φέρεται να παρενοχλούσαν τουλάχιστον 12 μαθήτριες εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις αλλά και χειρονομίες.

Για τις καταγγελίες όπως αναφέρει η ΕΡΤ, έχει ενημερωθεί προφορικά ο λυκειάρχης, αλλά και ο διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ωστόσο, ακόμη δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία, στόσο η υπόθεση θα διερευνηθεί και θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Ο ΓΓ κ. Κόπτσης επικοινώνησε με τη Δ/ντρια Εκπαίδευσης και το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου και τους έδωσε εντολή να ερευνήσουν το θεμα, ενώ παράλληλα δόθηκε ολιγοήμερη άδεια στους καθηγητες που φέρονται να παρενόχλησαν τις μαθήτριες προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα και να αποκατασταθεί η τάξη.

