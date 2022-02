Κόσμος

Γερμανία: Ήπιε σαμπάνια και πέθανε (εικόνες)

Τα συμπεράσματα των αρχικών ερευνών για το μυστήριο αυτό περιστατικό.

Ένας 52χρονος κατέρρευσε και πέθανε μόλις ήπιε σαμπάνια σε ένα εστιατόριο στη Γερμανία, ενώ επτά άτομα είχαν συμπτώματα δηλητηρίασης.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 52χρονος με την παρέα του γιόρταζαν σε ένα εστιατόριο, την εμφάνισή του στην τηλεόραση, με ένα 3λιτρο μπουκάλι σαμπάνιας.

Μετά από λίγες γουλιές όσοι είχαν πιει έπαθαν κρίση, κάποιοι μάλιστα, έβγαζαν και αφρούς από το στόμα και βρέθηκαν όλοι πεσμένοι στο έδαφος.

Ο 52χρονος δεν τα κατάφερε και πέθανε.

Το μπουκάλι της σαμπάνιας περιείχε σημαντική ποσότητα Έκσταση, σύμφωνα με τις Αρχές που διενέργησαν την αρχική τοξικολογική εξέταση στα περιεχόμενα του μπουκαλιού.

Σύμφωνα με μάρτυρες, το ποτό ήταν σχεδόν μωβ κι έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη, το πάρτι μετατράπηκε σε εφιάλτη, αφού έπαθαν όλοι δηλητηριάση.

Σύμφωνα πάντως με τον μάνατζερ γειτονικής στο εστιατόριο παμπ, το μπουκάλι ήταν σφραγισμένο και ανοίχτηκε μπροστά στην παρέα.

Η ηλικία των ατόμων που την κατανάλωσαν ήταν 33- 52.

Οι Αρχές τώρα διερευνούν το πώς τα ναρκωτικά μπήκαν μέσα στο μπουκάλι με τη σαμπάνια.

Οι επτά της παρέας είναι εκτός κινδύνου.

