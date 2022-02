Οικονομία

Τριετίες - Χατζηδάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ: ακατανόητα ψεύδη για την Κυβέρνηση

Η απάντηση του υπουργείου Εργασίας στον ΣΥΡΙΖΑ για τις τριετίες μετά την απόφαση του ΣτΕ.



Ξεκάθαρη είναι η θέση της κυβέρνησης υπέρ των τριετιών για τους εργαζόμενους, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Εργασίας, απαντώντας στα όσα υποστηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ, και προσθέτει ότι είχε παρέμβει από το 2019 στο ΣτΕ υπέρ της επίδικης εγκυκλίου, τασσόμενη εναντίον της προσφυγής των εργοδοτικών ενώσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:

"Είναι πραγματικά ακατανόητα όσα υποστηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν «χαστούκια» στην κυβέρνηση, λόγω της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις τριετίες των εργαζομένων. Είναι γνωστό σε όλους ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε παρέμβει από το 2019 στο ΣτΕ υπέρ της επίδικης εγκυκλίου, τασσόμενη εναντίον της προσφυγής των εργοδοτικών ενώσεων!

Η θέση αυτή επαναλήφθηκε πρόσφατα σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αφορμή την απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ας σταματήσει, λοιπόν, η προσπάθεια για σύγχυση και συσκότιση των εργαζομένων. Η θέση της κυβέρνησης για το θέμα είναι κρυστάλλινη. Και οι απαντήσεις μας για όλα αυτά δίνονται και θα δοθούν στην πράξη με τη σημαντική μείωση της ανεργίας σε σχέση με το 2019, την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα, τον τριπλασιασμό του ρυθμού των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για νέες δουλειές και τη νέα, ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού που επίκειται."

