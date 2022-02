Κόσμος

Έλληνας δάσκαλος στο Κίεβο: Το υπουργείο Παιδείας μας απεγκλώβισε (βίντεο)

Ο Βασίλης Σίμος, δάσκαλος ελληνικών στην Ουκρανία, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη φυγή του από το Κίεβο.

Στην Ελλάδα επέστρεψε από την Ουκρανία ο Βασίλης Σίμος και οι συνάδελφοί του, δάσκαλοι ελληνικών στη χώρα που περνά την τεράστια αυτήν κρίση, υπό την απειλή της Ρωσίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», περιέγραψε πως «είχαμε ενημερωθεί για του πού ήταν τα καταφύγια, είχαμε πάρει τρόφιμα και πολύ σωστά το υπουργείο Παιδείας μας ενημέρωσε ότι πρέπει να φύγουμε».

Περιέγραψε πως «δόθηκαν οδηγίες από το υπουργείο Παιδείας και σε συνεργασία με την πρεσβεία μας στο Κίεβο, μας είπαν το Σάββατο ότι την Κυριακή θα επιστρέψουμε Ελλάδα».

Ο Βασίλης Σίμος είναι καθηγητής ελληνικών σε ουκρανικό σχολείο και πανεπιστήμιο. Εξήγησε πως η ελληνική γλώσσα είναι μάθημα επιλογής, την οποία πολλοί Ουκρανοί προτιμούν.

