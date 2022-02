Πολιτική

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Κόντρα Πλεύρη - Ξανθού για τις απολύσεις

Εκπνέει η διορία σε ανεμβολίαστους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή. Η ανακοίνωση του τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση του υπουργού Υγείας.



Να δεσμευτεί το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση ότι «όχι μόνο δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος του ΕΣΥ, αλλά ότι θα διασφαλίσουν - με αυξημένους διαγνωστικούς ελέγχους και υψηλά standards υγειονομικής ασφάλειας - την άμεση επιστροφή των ανθρώπων αυτών στη δουλειά τους», ζητά ο Ανδρέας Ξανθός.

Ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε δήλωση του ότι «η 31η Μαρτίου 2022 αναμένεται να είναι μια ημερομηνία που θα "σφραγίσει" το ΕΣΥ και θα επηρεάσει δραματικά τις ζωές χιλιάδων εργαζομένων του», καθώς εκπνέει η τελευταία διορία που έχει δώσει ο Υπουργός Υγείας στους πάνω από 5000 ανεμβολίαστους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή εργασίας εδώ και 6 μήνες. Σημειώνει πως «αν υλοποιήσει τις απειλές του, η κυβέρνηση θα προχωρήσει για 1η φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας σε μαζικές απολύσεις μονίμων δημοσίων λειτουργών» και «αυτό θα είναι μια εξέλιξη ακραίου αυταρχισμού και κοινωνικής αγριότητας, αλλά και μη αναλογική με όρους προστασίας της Δημόσιας Υγείας».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρει ότι «αυτή η εμμονή σε μια ακροδεξιάς κοπής πολιτική τιμωρητισμού και "σιδηράς πυγμής", θα επιδεινώσει το εργασιακό κλίμα στο ΕΣΥ, θα στερήσει πολύτιμο και έμπειρο προσωπικό από τα νοσοκομεία και τις υπόλοιπες δομές υγείας, θα οδηγήσει ανθρώπους στην ανεργία και στη φτώχεια και θα δώσει στο '"πηγωμένο",από την πανδημία και την κυβερνητική απαξίωση, Δημόσιο Σύστημα Υγείας, τη '"χαριστική βολή"».

Σημειώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατ' επανάληψη έχει δηλώσει ότι θεωρεί τον εμβολιασμό κατά της covid-19 όχι μόνο πράξη ατομικής προστασίας αλλά και πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι σε ευάλωτους συνανθρώπους μας. «Δεν υπερασπιζόμαστε λοιπόν το "δικαίωμα" στον μη εμβολιασμό, αλλά το καθολικό κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία και στην επιβίωση. Γιατί η Δημόσια Υγεία δεν μπορεί να προστατευθεί χωρίς κοινωνική συνοχή και Κράτος Δικαίου», υπογραμμίζει.

Πλεύρης: Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί χωρίς προσχήματα την πλήρη κάλυψη στους αντιεμβολιαστες.

Ωστόσο, άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στον Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκέκριμένα, ο κ. Πλεύρης στην δήλωσή του αναφέρει ότι «πρωταρχικός σκοπός μας είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των υγειονομικών που έχουν εμβολιαστεί και με πίστη στην επιστήμη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης».

«Με στοχευμένα μέτρα, τα οποία στο σύνολο τους καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού έχει φθάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί χωρίς προσχήματα την πλήρη κάλυψη στους αντιεμβολιαστες. Με την ανακοίνωση του ο κ. Ξανθός εκφράζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των εμβολίων, όπως καιρό τώρα μας αποκαλύπτει ο κ. Πολάκης. Στηρίζει στην τραγική μειοψηφία υγειονομικών κατά του εμβολιασμού και τους παρέχει απλόχερα την πολιτική του αγκαλιά», σημειώνει ο Υπουργός Υγείας.

